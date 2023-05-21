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藍批蔡：說一套做一套 綠反嗆：國民黨站中共立場

台灣新聞組／台北21日電

蔡英文總統昨就職滿七周年，針對蔡英文發表談話內容，國民黨立委認為，蔡英文永遠是說一套、做一套，怪不得民調顯示，過半民眾認為2024不應再讓民進黨繼續執政；民進黨立委說，在野黨批評執政黨施政理所當然，但國民黨始終站在中共立場講述兩岸問題，未來總統選舉，藍營只會更艱辛。

本報系聯合報報導，國民黨立法院黨團總召曾銘宗說，蔡政府堅持廢核，會讓中華民國留下最大的災難，國家經濟將付出慘痛代價。蔡英文說要推朝野領袖會，蔡英文每遇到國家重大事件，就會說要朝野團結，雖然常常講，但永遠是說一套做一套。

針對蔡英文呼籲各政黨勿為選舉利益販賣恐懼，國民黨立委李貴敏說，民進黨本身不應利用恐懼，挑釁強鄰後又說期待和平，而是應該用行動確保台海安全。

國民黨立委陳以信說，蔡英文雖談維持現狀、台海和平穩定，但現狀已被改變得亂七八糟，現狀不復存在，維持現狀完全沒有達到，台海的戰爭風險不斷升高。

民進黨立委鍾佳濱表示，兩岸現況沒有互信是誰造成的，相信各界都看得很清楚。國民黨始終站在中共立場講述兩岸問題，未來總統選舉只會更為艱辛，也考驗人民信賴偏向中共的國民黨，還是堅持台灣的民進黨。

國民黨 蔡英文 民進黨

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