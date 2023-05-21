蔡英文指重啟核一、核二有困難 談缺蛋「抱歉辛苦了」

蔡英文總統表示，重啟核一、核二，實際執行上有一定程度困難。（記者曾原信／攝影）

蔡英文 總統昨天舉行執政七周年記者會，她強調，任期剩最後一年，但不會鬆懈，有兩件事是擘畫未來的重中之重，包括維持台灣在全球供應鏈的關鍵地位，以及維持台海穩定現狀。此外，蔡英文也談及能源、民生物價、高房價 等議題。

關於能源議題，民進黨智庫副董事長童子賢日前提出，應重啟核一、核二議題；蔡英文表示，這應屬童子賢個人看法，兩間核電廠都已經依法停止商轉，實際執行上有一定程度困難；台灣不會缺電，但必須繼續投資儲電設備以及電網韌性建構，以確保供電穩定性。

關於高房價議題，蔡英文對於是否認同副總統賴清德 日前指出「房價現在在降了」說法，並未直接回答。但她指出，會從更多面向來減輕人民住屋負擔，例如，立法限制囤屋以及其他炒作作為，也透過政策規畫讓人口分散。

蔡英文說，近來也有交通方案，該方案整合各縣市、各種不同交通工作費用可以降低，讓通勤者的交通負擔降低，進而擴大居住點的選擇，讓都會區減壓、房價也能受到一定程度抑制。

至於八年20萬戶社會住宅的承諾，蔡英文說，社宅政策包含直接興建12萬戶，以及包租代管部分，在解決初期法規建置狀況後，興建速度會愈來愈快，預計到今年底，興建完成、興建中和已發包部分，將可達成目標。