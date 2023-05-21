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人物側寫／如6年前接閣揆經典鏡頭 拘謹賴清德再現

記者 蔡晉宇
蔡英文總統出席「執政七年」記者會，並回應記者提問，副總統賴清德（圖）也出席。（記者曾原信／攝影）
蔡英文總統出席「執政七年」記者會，並回應記者提問，副總統賴清德（圖）也出席。（記者曾原信／攝影）

蔡英文總統20日在就職七周年的記者會上，對答從容、輕鬆自在，倒是正在準備大選的賴清德坐在台下顯得拘謹，只在蔡英文拋出話時，才報以笑容回應。蔡英文說，「擔任總統是不能被教的，而是要展現自我能力，並與社會大眾產生共鳴才是重點」，一方面是經驗傳承，另一方面也是「提點」賴，現階段與社會尤其是年輕人的「共鳴」依舊不足。

全程台下聆聽的賴清德，雖不是主角，但因為2024大選，現場提問許多問題卻都衝著賴清德而來。當媒體提問，台灣下任領導人要具備什麼特質？請問賴副總統有這個特質嗎？蔡英文先是看向賴清德，示意「你不用答這一題」，回應完五大特質後，又再度看了一下賴清德說，「要回答賴副總統這一題？」接著說「好，我來」。

蔡英文主控記者會節奏，賴清德只能以微笑、點頭回應。媒體問蔡是否同意賴日前所說「房價在降」說法時，賴一度轉頭看向提問記者。蔡賴兩人互動的肢體語言，透露出沒說出口的潛台詞是，儘管賴清德已經是實質上的民進黨一把手，但蔡英文仍是現任總統，總統府還是她的主場。

2017年9月行政院長交接時，準備卸任的林全無官一身輕，臉上堆滿笑容，一旁要接閣揆的賴清德，戰戰兢兢完全笑不出來，兩相對比，留下經典鏡頭。六年過去，再度複製歷史場景，任期近尾聲的蔡英文態度從容自在，賴清德則是嚴肅拘謹，畢竟對賴來說，有著一肩扛起蔡政府的政績與包袱、帶領民進黨執政與國會過半的沉重壓力。

賴清德 蔡英文 民進黨

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