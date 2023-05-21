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詐團im.B大樓 政院顧問出面提供 民進黨前發言人也捲入

記者戴永華／宜蘭21日電
im.B詐騙集團擁有、位於宜蘭縣羅東鎮公正路455號的辦公大樓。(記者陳敬丰／攝影)
im.B詐騙集團擁有、位於宜蘭縣羅東鎮公正路455號的辦公大樓。(記者陳敬丰／攝影)

民進黨立委陳歐珀2020年參選立委時的競選後援會與辦公室，使用im.B詐騙集團位於宜蘭羅東鎮的大樓，民進黨前發言人薛呈懿也被爆出2022年參加羅東鎮長黨內初選時，曾使用這棟大樓當競選辦公室，都由行政院政務顧問陳振坤出面提供。

薛呈懿在臉書指出，因她長期無公職身分、青年參政較無資源，且又遇1月中旬剛生產完坐月子中，在倉卒忙碌之餘，遲遲找不到合適的初選競選辦公室；多方詢問下，在商業社團認識、從事仲介業的陳前會長，讓她短期使用位於公正路「房舍」約兩個月，沒想到如今出了這麼大的爭議，非常驚訝也非常抱歉。

網友留言問：「有沒有付租金？」薛呈懿表示抱歉，回顧當時資料，因為短期又匆忙，確實是口頭約定，沒有來得及寫下租約，這是她「處理不周」。

貼文中所說的「房舍」，就是時代力量前立委黃國昌日前爆料位於羅東鎮公正路455號的辦公大樓，詐團主嫌曾耀鋒2019年7月購入大樓，供陳歐珀2020年競選立委連任時的羅東後援會及服務處之用，不久後歸還。

薛呈懿2022年參加羅東鎮長黨內初選的辦公辦公室也是同一棟大樓，貼文中提到「從事仲介業的陳前會長」，是陳振坤。陳振坤認識曾國緯與張淑芬，受託代為管理這棟大樓，陳振坤支持民進黨參選人，以致先後把該大樓無償提供給陳歐珀及薛呈懿使用。

民進黨縣黨部主委陳俊宇表示，陳、薛兩人使用這棟大樓的窗口都是陳振坤，情節類似，因競選期間支持者熱心提供也就使用了，被「蒙在鼓裡」成分居多，應該不知道屋主曾耀鋒是詐騙集團。

民進黨 詐騙集團 租金

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