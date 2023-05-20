侯友宜誓師 藍縣市長全到 朱立倫：民進黨好日子快結束

國民黨提名新北市長侯友宜（中右）參選總統，國民黨中央黨部20日舉行誓師大會，國民黨主席朱立倫（中左）稱讚侯友宜中道務實。（記者林俊良／攝影）

國民黨 今為黨籍總統參選人侯友宜 舉行誓師大會，國民黨執政縣市首長全員到齊，黨籍立委、立委參選人也受邀出席，全場藍營歡呼及掌聲不斷，並且一一唱名後共同在台前舉手，凝聚團結氣勢。

國民黨黨主席朱立倫致詞時表示，民主的真諦就是「做壞換人、政黨輪替（台語）」，在民進黨執政下，缺水、缺電、缺人才，房價、物價高漲，台灣面臨困境，國民黨是創建中華民國的政黨，也是最愛台灣的政黨，黨主席就是要「走對的路、提對的人」，團結勝選。

朱立倫也稱讚侯友宜表示，提對的人就是真正能愛台灣人民，跟大家站在一起，中道理性、穩健務實，有領導力有執行力人，就是侯友宜，侯友宜是拚性命、最愛台灣，保護中華民國的總統，也能團結勝選。

朱立倫並指出，以去年地方九合一大選為例，要贏得人民肯定，黨主席必須無私無我，不能有一絲一毫自私，也必須忍辱負重，對於任何攻擊與砲火，都以自己當箭靶，「我可以承受，光芒、掌聲給候選人」。

朱立倫也說，接下來的日子，他也要拜託大家放下自我，讓小我小一點，大我大一點，讓候選人為下一代未來團結努力，避免被敵人分化、避免被敵人造成困擾。

朱立倫並說，民進黨朋友們，「你們的好日子快要結束了，台灣人民的苦日子快要結束了」，侯友宜是最強母雞，520就會政黨輪替，開始拚好日子。

今藍營誓師團結大會，和侯友宜競爭提名 失利的鴻海創辦人郭台銘人在日本，但傳聞中挺郭的藍委傅崐萁、吳斯懷以及花蓮縣長徐榛蔚都出席大會。吳斯懷會前受訪時也表示，當然會挺侯友宜，國民黨是言論自由政黨，提名前都可以表達，但提名後就是團結支持黨中央徵召的候選人。