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新聞評論／執政理想蕩然，蔡總統看不出台灣在倒退？

聯合報社論
蔡英文總統（圖）就職滿七周年。(本報資料照片)
蔡英文總統（圖）就職滿七周年。(本報資料照片)

蔡英文自2016年520就任總統，至今屆滿7年。7年前，蔡總統承擔著民眾莫大的改革期待上任；7年過去，台灣非僅沒有變得更好，卻陷入前所未有的倥傯紛繁，改革完全消逝在空氣中。如今，台灣被美國當成抗中最前線的棋子，被國際社會視為「烏克蘭第二」，民眾為經濟前景憂心，年輕世代為服役及房價而茫然。對此，蔡總統作何感想？

過去7年，蔡政府不是沒有做過任何改革；但在最初兩年之後，歷經一連串的政策髮夾彎，興革行動便戛然而止。到了2020年，蔡總統利用香港「反送中」炮製「芒果乾」，以817萬的高票連任；蔡政府帶著勝利的驕傲，施政更一路了無顧忌。此後，府院不斷擴權，除在行政機關大量安插綠營人馬，更利用政治力影響司法及獨立機關的裁決，包括利用網軍及下架不利己的媒體，不在乎用偏狹價值撕裂社會。至此，蔡政府已走上難以回頭的不歸路。

比起陳水扁的最後兩年在貪腐的泥淖中度過，蔡政府高層雖未爆發如此赤裸裸的惡行，但黨內政商勾結及黑金共治的問題也不斷現形。民進黨在野時譴責國民黨的事，它自己執政後做起來更不遮掩，勾結的手法與形態更是花樣翻新，綠色執政的「黨國不分」問題則猶有過之。這些現象，總括而言，都反映了民進黨執政理想的集體淪喪。

對陳水扁家族的貪瀆，民進黨當年至少還有「11寇」挺身批評，信念並未泯滅。但對於蔡政府的失職或墮落，民進黨內則一片鴉雀無聲，無人挺身進言。最明顯的例子是，在國家急缺疫苗之際，政府團隊竟為袒護高端而阻擋民間購贈疫苗；在林智堅論文抄襲爆發後，蔡英文仍下令全黨挺堅。民進黨當年高呼「黨政軍退出校園」，但蔡政府竟公然「卡管」長達1年，甚至接連犧牲3名教育部長都不改其志。這些，也許未必皆出於蔡英文一人之堅持，但她無法回應民意，無法及時制止偏狹的施政，在在難逃「領導無方」之責。前立委郭正亮宣布退黨，顯然已是忍無可忍，其「道不同不相為謀」一語則沉重戳破民進黨的沉淪。

蔡總統兩年多不接受媒體訪問，或許是不願正式面對民意。但她如果還不知道政府執政的缺失何在，如果還看不出台灣正在向後倒退，此處簡略提示五點供她參考：第一，台灣的民主，正從百花齊放走向一黨獨大及民進黨派系共治，且喪失道德基礎；台灣憲政體制的分權設計，則因民進黨的專橫而失去制衡。第二，台灣的國際能見度，因政府甘供美國驅遣而變得醒目；但台灣的自主性卻大大喪失，戰爭凶險則日漸升高。第三，台灣的經濟，因新南向一事無成而更顯傾斜；蔡總統的能源轉型政策固執不化，則為國家埋下供電不足隱憂，近半年出口及工業生產持續翻黑均是惡兆。第四，台灣的社會秩序，因槍枝、毒品氾濫而變得不安；詐騙集團之猖獗達到空前，政府卻束手無策。第五，青年前景黯淡：年輕世代平均薪資遠遜於其上一代，高房價更使購屋遙不可及，他們追求的「小確幸」人生，卻驟然面臨服兵役、上戰場的突襲，其不滿可想而知。

民進黨第二度執政，七年來確實已脫胎換骨，變成一個光鮮亮麗的政黨，出入豪車華服，言談侃侃自信。但檢視蔡總統七年執政，對比社會的發展，卻完全不成比例；肥了民進黨，卻未富到國家和人民。其中最大癥結，就在民進黨執政理想的喪失，蔡英文身為元首，應負最大責任。

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