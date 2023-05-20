侯友宜獲藍徵召聲勢轉強 民調居冠

TVBS最新總統大選民調，若藍綠白三方競逐，侯友宜（中圖）支持度30%、賴清德（左圖）27%、民眾黨主席柯文哲（右圖）23%。(本報資料照片)

國民黨 徵召提名新北市長侯友宜 為總統參選人，今在中央黨部為侯友宜舉行誓師團結造勢。國民黨桃園市議員凌濤昨發文表示，在TVBS及三立的民調當中，前者侯友宜贏過民進黨總統參選人賴清德 ，後者侯友宜也僅輸賴清德0.6個百分點，而侯、郭若合作更是大贏賴清德。

本報系聯合報報導，凌濤指出，結論就是侯友宜強，郭台銘也強，侯、郭合作就是最強，呼籲國民黨的各位好朋友不要被帶風向，不要被各種為了私利、分化藍營的「牛鬼蛇神」見縫插針，2024只要藍營團結就會贏。

凌濤表示，TVBS最新總統大選民調是，若藍綠白三方競逐，侯友宜30%、賴清德27%、民眾黨主席柯文哲23%，若柯文哲未參選，藍綠對決侯友宜更以48%大贏賴清德的37%。

而在綠營支持者相信的三立民調，侯友宜29.2%、賴清德29.8%，侯、賴甩開柯文哲的20.8%，且若是國民黨團結，侯友宜和郭台銘合作，侯、郭更是以38.5%壓倒性輾壓賴清德的29.6%，大贏8.9個百分點。

台北中國時報報導，國民黨團總召曾銘宗表示，賴清德支持度27％為基本盤，徵召後，侯友宜TVBS民調支持度比賴清德高，是很好的開始，且才剛宣布徵召，國民黨尚未開始造勢，相信隨著藍軍歸隊，侯友宜民調會逐漸上升，只要國民黨團結整合，就能打贏2024，實現政黨輪替。

根據TVBS民調的交叉分析發現，在20至29歲的年輕選民中，有高達43％支持柯文哲，但令人意外的是，過去較獲年輕人青睞的民進黨，賴清德僅獲得22％的支持度，還輸給侯友宜的26％，顯見民進黨在年輕族群中的支持度已亮起紅燈。

在地區方面，藍綠維持基本盤，侯友宜在北北基、桃竹苗、中彰投地區支持度領先，賴清德固守雲嘉南、高屏澎；中立選民對侯友宜與柯文哲的支持度皆為23％，18％支持賴清德，但有36％未表態。