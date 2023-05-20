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爭取總統參選人提名失利 郭台銘：努力不夠 對不起人民

台灣新聞組／台北20日電
鴻海創辦人郭台銘爭取國民黨總統參選人徵召提名失利後，19日和家人啟程赴日本。(本報資料照片)
鴻海創辦人郭台銘爭取國民黨總統參選人徵召提名失利後，19日和家人啟程赴日本。(本報資料照片)

鴻海創辦人郭台銘爭取國民黨總統參選人提名失利，昨天和家人啟程赴日本。他在松山機場時，面對媒體詢問是否覺得國民黨對不起他？郭台銘回答三次「沒有」，他說，「是我對不起中華民國的國民，對不起台灣人民，對不起，是我努力不夠」。郭台銘將於21日返台。

國民黨中常會17日徵召新北市長侯友宜參選總統，國民黨立委陳玉珍昨出面還原過程，她說，16日原本邀請支持郭的縣市議長召開記者會，呼籲黨中央徵召郭台銘，但郭上午9點打給她，說「不要贏筊又要贏話（台語）」，意思就是覺得我方獲勝，所以不要刺激對方，連當晚餐敘也取消。

陳玉珍說，當天記者會取消後，各縣市議長到郭台銘家中用餐，郭重申「有八成信心會被徵召」。郭台銘在徵召過程非常委屈。

郭台銘表態支持侯友宜，曾說「郭台銘是她的師父」的高虹安，是否會支持「師父支持的人」？高虹安說，柯文哲是民眾黨主席，民眾黨中央委員會已一致通過提名柯擔任總統候選人。

對於是否會搭橋侯友宜、柯文哲，擔任「藍白合」橋梁角色，高虹安說，一直都是以新竹市政為重，沒有想太多。她認為政黨合作不是一個人作為關鍵，「有時候其實黨內的一些問題，事前的溝通，比事後摸頭來得重要」。

柯文哲決參選2024總統，今天上午在淡水舉行宣誓記者會，以「Keep Promise 相信美好台灣」為競選主軸。對於副手人選，是否包含鴻海創辦人郭台銘？台北市前副市長、柯文哲競選總幹事黄珊珊表示，「天下很大，誰都有可能。」

媒體追問黄珊珊接任競選總幹事，是否代表「柯珊配」無望？黄珊珊僅表示，「不要想太多」，先把總幹事做好，才能讓更多的人來支持。黃珊珊說，柯文哲不是來消滅藍綠，而是讓大家都能夠在一個共榮的社會裡，一起為台灣找新的出路。競選主視覺「Keep Promise」、標語「相信美好台灣」是柯文哲對人民的承諾會說到做到，相信在台北市政府執政八年，是能讓大家信任的。

郭台銘 柯文哲 國民黨

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