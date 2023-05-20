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im.B詐騙案延燒 主嫌曾宴綠2大老

台灣新聞組／台北20日電
民進黨立委陳歐珀被爆料，位在宜蘭的競選後援會與服務處，是網路借貸媒合平台im.B的大本營，他19日出面道歉。（記者余承翰／攝影）
民進黨立委陳歐珀被爆料，位在宜蘭的競選後援會與服務處，是網路借貸媒合平台im.B的大本營，他19日出面道歉。（記者余承翰／攝影）

網路借貸媒合平台im.B詐騙案持續延燒，民進黨立委陳歐珀宜蘭服務處被爆是主嫌曾國緯（現名曾耀鋒）詐團大本營。陳歐珀昨澄清，絕對沒有和詐團掛勾，並為自己識人不明、交友不慎，向社會大眾鞠躬道歉。不過全案未止血，據調查，曾國緯還曾邀民進黨兩位綠營大老餐敘，這兩位大老曾在綠營執政時出任院長及部長。

檢警調追查，曾國緯人脈之所以能直通府院黨，在於其背後有個重要推手，此人就是提供陳歐珀羅東競選辦公室的「陳姓友人」。

陳歐珀前天表示，當初羅東後援會向經營物業管理的「陳姓友人」詢問服務處地點，經其聯繫後表達可以提供羅東公正路455號供使用。專案小組掌握資料，陳歐珀聲稱的「陳姓友人」，應是曾任和旺聯合實業董事長的陳正修，多年前曾捲入詐欺慣犯徐正倫「銀河紅利」吸金案，該案詐騙金額高達51億台幣，不少警官都涉案遭起訴。

徐正倫當年以投資澳門娛樂事業為名，透過退休官招攬會員吸金，他被爆料透過陳正修當人頭，廣邀綠營政治明星當座上賓，塑造官商背景雄厚，取信肥羊相繼投資，受邀人物包括時任桃園市長鄭文燦、基隆市長林右昌及嘉義市長涂醒哲；沒想到時隔多年，陳正修又因im.B吸金案浮上檯面。

據調查，陳正修在大陸人脈相當深厚，不少綠營人士想赴陸發展，得要透過他牽線引薦，讓他在兩岸累積不少政商實力。檢調過濾曾國緯搜索扣押物，發現曾國緯宴請政商、檢警高官吃飯前，都會先跟陳正修討論餐會名單，會後陳也會提醒曾國緯那些人有很大的影響力。

調查發現，陳正修有次在台北市王朝飯店玉蘭軒宴客吃飯，席間就有曾是民進黨執政時期擔任部長的重量級人士，名單還包括刑事局高層、六都某位市警局長、調查局台北市調查處組長，還有考試委員。

2020年，曾國緯邀約政商名流在松山區某基金會招待所吃飯，名單中有位曾任院長的南部重量級人士，家族中有不少人從政，曾國緯成功利用他當誘餌，吸引不少檢警調高層參加宴席。

im.B自救會陳姓代表昨帶36份告訴狀，前往北檢控告曾國緯詐欺及背信。他指出，im.B曾參加金融科技展，當時連蔡英文總統都出席，投資人怎麼會知道是不合法？請蔡英文告訴被害人要怎麼理財。

宜蘭縣民進黨立委陳歐珀近來疑似捲入im.Ｂ詐騙案風波，國民黨立委王鴻薇表示，陳歐珀競辦前身是「亞太國際地產」辦公室，以英國房地產專家的名號招攬投資，假投資、真吸金遭起訴；陳歐珀的溪南服務處也是「宏盛資產管理顧問有限公司」辦公室，負責人潘志亮是im.B公司的財務主管，已遭羈押，她質疑陳歐珀服務處根本是詐騙集團大本營。

民進黨宜蘭縣議會黨團昨也發布聲明，指地方基層及縣民建請中央黨部盡速調查及說明，還有議員直言要「換歐」。宜蘭縣議會民進黨團共11席，全數簽署黨團聲明。

民進黨 投資 詐騙集團

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