房價降？勞動部次長提油救火：台北買不起買嘉義

勞動部次長李俊俋18日在立院備詢，被問到房價議題時表示，青年買不買得起房，要看買在哪裡，「嘉義大概都買得起，歡迎大家來嘉義買房」。（記者潘俊宏／攝影）

副總統賴清德 日前指「房價 正在降」，引發輿論譁然，內政部長林右昌也提油救火稱，「年輕人買不起房是沒規畫」，讓網友炸鍋；勞動部政次李俊俋昨在立院備詢，被問到房價議題時，表示不僅青年買不起房，「我50幾歲，在台北也買不起房子」，還說「嘉義大概都買得起，歡迎大家來嘉義買房」，但此言一出，又引來網友一片噓聲。綠營政治人物連番失言，讓蔡政府執政無力解決高房價的問題再度炎上。

親賴的民進黨立委郭國文坦承，房價跌幅不符社會期待，大家想看到的是房價跌至「可負擔」範圍，目前全台平均房價仍是年薪的9.6倍，台北更是15.7倍，讓青年要購屋相當困難。

勞動部赴立法院衛環委員會報告，房價話題也成為質詢焦點之一。藍營立委李貴敏表示，賴清德稱「房價正在降」，林右昌也說年輕人不是真的買不起房子，而是沒規畫或想買的地點價格太高，負責掌管青年低薪、失業率的勞動部對青年買不起房有什麼看法？

李俊俋說，根據媒體報導，房價在降是一個事實。對於林右昌一席話，他認為，青年買房當然要自己規畫，至於青年買不買得起房，要看買在哪裡，「嘉義大概都買得起，歡迎大家來嘉義買房」。

李俊俋的回答遭李貴敏批評耍嘴皮，無視青年工作地點，要在台北市工作的青年到嘉義買房。她追問，通貨膨脹導致租金 上漲是事實嗎？

李俊俋說，據他了解是有上漲，李貴敏再追問青年低薪是事實嗎？李俊俋則說，因高達七成青年從事服務業，才造成薪資高不起來。

李貴敏說，次長不敢評論青年朋友買不買得起房，但就薪資、租金上漲等事實來看，青年就是買不起房。李俊俋則回，不只青年朋友，自己50幾歲，在台北也買不起房，並重申不評論政治人物發言，勞動部的職責是提升青年就業率，現在就很認真在做。