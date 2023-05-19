新聞評論／蔡政府最後一年忙組改 只想卡位通吃

農委會升格農業部後，人員從原本編制內的4770人，增加為5300人。（記者侯永全／攝影）

立法院近日一口氣三讀通過農業部 、交通部和經濟部的組織法修法，一夜間，除了農委會升格為農業部，總計新增及升級了11個三級機關。蔡政府執政七年，卻直到最後一年才忙著推動「組織改造」，除浮濫設置機關，並企圖利用政務／常務「雙軌制」來加派自己的人馬卡位。所謂「完全執政」，對民進黨 而言，難道只剩下「一切通吃」的目的嗎？

最令人吃驚的，倒不是陳吉仲如何為農委會升格為部而激動落淚；而是經過這一番轟轟烈烈的「組改」，行政院多了一個「農業部」，「科技部」卻不見了。這到底是怎麼回事？蔡政府不是口口聲聲「科技立國」嗎？為何千方百計把農委會升格為部，卻把更重要的科技部廢除，並降級為「委員會」；這真是令人百思不解的事。

今天回顧這段迷離的組改之路，仍然像一段迷宮。國科會是在2014年馬政府任內，經組織改造升格為「科技部」，其目標明確，是要進一步提升台灣的科技發展。不料，蔡政府2021年推動組改，卻在閣揆蘇貞昌手中決定將科技部降為「國家科學與技術委員會」，簡稱又變回「國科會」。這段回頭路，理由極為牽強。蘇內閣聲稱，《行政院組織法》有14部八會三獨立機關的總量限制，為了要成立新的「數位發展部」，所以科技部必須重新貶降為「會」，把這個「部」的位置讓出來給數位部。

表面上看，這是「數位部」和「科技部」的競合問題，蔡政府決定以「數位發展」為重，因此選擇貶抑「科技」。這樣的選擇，明眼人一看，就知道是「因人設事」因素作祟，最終不過是蔡政府為了安排政委唐鳳出任數位部首任部長罷了。再說，秤一秤「數位」和「科技」的重量，蔡英文 難道不覺得把數位發展併入科技部底下，才是更合理的安排嗎？且看，數位部去年8月成立至今，在本身業務上未見任何成績，政府及民間的數位漏洞警報卻頻頻響起；蔡政府厚此薄彼的組改，為國家成就了什麼？

光是「數位部」和「科技部」的競合問題，就有這麼多疑點；如今若再加上「農業部」的升格，蔡政府的徇私偏頗，即更令人匪夷所思。農業事關眾多人口和農作、環境的維持，絕對不能說不重要；但就產值而言，農業產值僅占GDP的比重不到2％。近年，農委會一味以撒錢方式對農民及農產品進行補貼，卻疏於對農田及水利環境的關注，這絕非健康的行政模式。荒謬的是，蔡政府竟然讓農委會升格為「部」，而科技部竟遭縮編矮化為「會」，這不是本末倒置是什麼？

舉例而言，台灣農地遭違章工廠不斷入侵，蔡政府非但不處理，卻一再讓它們就地合法化。農地及魚塭遭光電板進犯，原本還以「漁電共生」為藉口，最近竟連不養魚也無所謂。在蔡政府強將水利會收歸國有後，一再因旱象嚴重而勒令農民休耕停播，在在暴露了農委會的無能。但只因蔡總統的私心，農委會竟仍堂堂升格為部，把科技部粗暴擠了下去。升格後的農業部，員額將從4770人增加為5300人，而降級後的國科會員額僅區區一百多人。這樣的對比，蔡政府發展國家的宏圖究竟何在？

民進黨在野時，一再呼籲政府組織必須瘦身及精簡；一旦它大權在握，便反其道而行，拚命膨脹、擴權與酬庸。近幾年政府的組改正是如此，行政部門的專業分工一再遭到破壞，進用私人的問題日益嚴重。從廢科技部到農委會升格，民眾看到了國家願景嗎？