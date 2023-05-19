蔡英文執政7年青年低薪依舊 最不滿高房價

蔡英文總統2016年五二○就職演說點出年輕人「處於低薪的環境」，承諾「年輕人的未來是政府的責任」，但執政七年，青年低薪及買不起房子的問題依舊。（本報資料照片）

2016年5月20日，蔡英文 總統就職演說點出年輕人「處於低薪的環境」，承諾「年輕人的未來是政府的責任」，但執政七年，25歲以下的青年中，有將近一半的人月薪領不到3萬元台幣（約979美元），青年低薪依舊，也買不起房子，蔡總統承諾要興建的20萬社會住宅，達成率僅近六成。

根據台灣智庫、台灣青年基金會近期所做民調 ，針對「現在政府的政策是否有照顧青年人的需求」問題，滿分10分受訪民眾僅平均給予5.48分，評分不及格，且有高達七成民眾不了解台灣各政黨青年政策的內容與方向。

細數蔡英文總統跳票的青年政策，在居住正義方面，蔡總統2016年宣稱八年內要興建20萬間社會住宅，目前已經過了七年，但根據內政部營建署今年初指出，目前發包興建、興建中、加上已完工的社宅有7.1萬餘戶，蔡總統明年就要卸任，但距離直接興建20萬戶的目標，達成率僅近六成。

在改善青年低薪就業難的部分，蔡總統2017年提出解決五大方針，但根據統計，目前25歲以下青年有將近一半的人月薪低於3萬元台幣，「最低工資法」目前也仍未通過，30歲以下年輕人的失業率遠高於其他年齡層，青年依然低薪、失業，確診數比年輕人的薪水數還高。

七年過去，年輕世代對青年政策的不滿，也呈現在2024大選支持度，近來多份民調結果顯示，蔡英文總統個人在年輕族群仍保有相當支持度，但青年對政策的不滿卻與日俱增，且蔡總統在年輕族群支持度，亦出現難以轉移到民進黨 總統參選人賴清德身上的狀況，對賴競逐總統大位是一大危機。

民調結果指出，對各項青年政策提出的急迫性，最為急迫的是「青年婚生教養與長者照護相關政策」、「解決青年世代貧窮」兩項。

時代力量立委王婉諭表示，在解決青年世代貧窮議題上，高房價是青年相當在意的議題之一，包括通過打炒房法案「平均地權條例」等，執政黨看似支持，態度卻常曖昧不明，政府逃避與文過飾非的態度，正是讓青年世代憂心、焦慮的原因。

綠營人士表示，2016年和2020年總統大選，年輕票源被視為是民進黨優勢區塊，但目前執政黨施行的青年政策，確實讓年輕人感受不足，蔡執政近尾聲，明年又是大選年，確實沒有樂觀的本錢。