星媒：侯友宜吸引更廣泛支持 兩岸政策須更明確

新北市長侯友宜表示，愛台灣、愛中華民國是一生不變的。(記者黃義書／攝影)

國民黨 徵召新北市長侯友宜 代表國民黨角逐2024總統大選，星媒引述專家分析，比起鴻海創辦人郭台銘，侯友宜能吸引更廣泛支持，但未來幾個月，他必須在兩岸政策上有更明確的表述。

「海峽時報」（The Straits Times）引述專家表示，比起郭台銘自命不凡的風格，侯友宜擁有腳踏實地的形象，能吸引更廣泛的支持。

侯友宜在去年底的縣市長選舉以超過115萬高票順利連任，才過幾個月又將角逐總統大選，難免面臨政治風險，引來他對新北選民承諾的質疑。

報導引述國立台灣大學政治學系副教授陳世民分析，侯友宜與前任高雄市長韓國瑜的情況不同。侯友宜已經扎根新北多年，新北市民應該不會對侯友宜參選總統的意願感到太驚訝。

但陳世民指出，未來幾個月，侯友宜必須在兩岸政策上有更明確的表述。

陳世民說：「侯友宜一直對自己的用詞非常謹慎，但這也代表，民眾不是很確定他真正的想法；未來他一定會被要求進一步闡述他對中國及台灣的立場。」

侯友宜日前在議會明確表示反對「一國兩制」，也反對台獨。不過，他幾乎避談「九二共識」。

淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授馬準威分析，「身為國民黨的一分子會有包袱」，總要面對民眾檢視他們在這些議題的立場。

馬準威認為，國民黨闡述這些議題時會避免觸及太多細節，「而將選戰定位為和平與戰爭之間的選擇」。

台灣將於2024年1月13日舉行總統大選，在美中競爭加劇、台海局勢緊張之際，這場選舉受到國際關注。