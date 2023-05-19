見「牛鬼蛇神」才輸民調?傳郭朱翻臉 不再聯繫

國民黨主席朱立倫(右)15日晚上和16日下午兩度「密會」鴻海創辦人郭台銘。圖為朱郭兩人14日出席2023年佛誕浴佛孝親感恩祈福會。(記者葉信菉／攝影)

國民黨 前天徵召新北市長侯友宜 參選總統，鴻海創辦人郭台銘 表態支持侯，不過，郭與國民黨朱立倫關係卻傳陷入僵局。據消息來源指出，郭台銘16日下午與朱立倫進行郭朱二會，朱告訴郭，為何他民調起不來、不升反降，「因為你到中南部見了很多牛鬼蛇神」。讓郭不滿回朱：「是你叫我去的啊」。朱聽完沉默未回應。

據了解，16日二度會朱前，郭台銘以為自己會被徵召，雖然他與朱、侯15日晚間有面談，也看了國民黨的調查數據，但當時朱沒有明確告知不會被徵召。郭一直認為自己會被徵召，16日通知國民黨立委陳玉珍取消記者會，也告知聯電榮譽副董事長宣明智取消餐敘，不要刺激侯營。

但媒體16日報導，17日中常會將徵召侯，郭台銘也未收到出席中常會的通知，因此主動去找朱詢問，才得知不會被徵召。

據了解，17日上午郭台銘看到國民黨邀他參加中常會的報導，一怒之下，請兒子郭守正致電給國民黨秘書長黃健庭，開口就罵黃，明明就沒邀請他，為什麼媒體寫有邀請？黃當場問郭，那現在邀他來，讓郭台銘更生氣，在電話中罵了快半小時。前天晚間，郭又發現有所謂朱立倫帶侯友宜到他家的不實報導，也讓郭更光火。

據了解，郭台銘不滿朱陣營不斷對外放話非事實的媒體操作，決定不再與朱和黃聯繫。郭台銘不僅不打算出席國民黨520誓師記者會，近期也將規畫帶家人去日本散心。

國民黨發言人林家興昨表示，中南部的議長都是朱立倫的好朋友，過往都共同並肩作戰為民發聲、對抗貪腐濫權的民進黨，和黨中央與朱立倫都是十分友好密切的，請造謠的有心人士不必見縫插針，這些造謠者恐怕才是真正的「牛鬼蛇神」。林家興也表示，國民黨支持者將站穩腳步，絕不會跟著綠營的側翼起舞。