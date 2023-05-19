外媒：侯友宜溫和派 走中間路線 降低台海緊張
國民黨提名66歲現任新北市長侯友宜為2024年總統候選人，鑑於台灣身處中美兩大國對峙前線，這場選戰備受國際矚目，外媒普遍形容侯友宜是「溫和派」，試圖在台灣與中國大陸關係尋找折中立場，走出一條中間路線，國民黨也寄望提名侯能吸引憂心當前兩岸緊張的選民。
近年來，國民黨一直在對大陸友好傾向與台灣民眾厭惡北京的情緒之間尋找平衡，執政的民進黨將自己放在台灣主權和民主捍衛者的位置，並以俄羅斯入侵烏克蘭為例，來說明威權主義擴張所帶來的緊迫威脅。
美國「紐約時報」18日報導說，國民黨曾居台灣政治力量的主導地位，但前兩次總統大選失利，很大程度上是因為倡導與大陸拉近關係；國民黨現在將重返執政的希望，寄託在「廣受歡迎、在兩岸議題上有如一張白紙」的地方首長，侯友宜因此成為理想人選。
「華爾街日報」則提到，侯友宜在不同黨派之間擁有罕見的吸引力，但對北京方面態度模糊，在應對主導台灣前途的地緣政治洪流方面經驗有限。
但中山大學政治學榮譽退休教授廖達琪說，侯友宜在兩岸關係問題上沉默寡言，可能讓他對中間派選民更有吸引力；廖達琪說，韓國瑜曾承諾恢復與大陸更密切的關係，最後以壓倒性劣勢輸給蔡英文。
英國諾丁漢大學台灣研究學者丘琦欣向BBC表示，迄今為止，侯友宜已陸續發言，嘗試界定他的兩岸政策，將自己定位為反對「一國兩制」也反對「台獨」的國民黨人，「是試圖將自己定性為一個溫和的候選人」。
對此，台灣師範大學研究政黨政治和選民行為的政治學教授曲兆祥指出，侯友宜對中國的立場不夠明確受到一些觀察者的批評，這對他來說是缺乏外交事務經驗之外的一個潛在不利因素。
此外，面對綠營群起圍攻要求辭市長，侯友宜說，國外情勢險峻，台灣百廢待舉，對社會有責任的人，不能視而不見，應該挺身而出，他一定全力讓新北在這段期間不但市政不停歇，還會全力加速。至於是否請辭或請假捐薪？侯說，「不但會捐出自己的，還會捐得更多」。
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