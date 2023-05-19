外媒：侯友宜溫和派 走中間路線 降低台海緊張

國民黨中常會正式徵召新北市長侯友宜參選2024總統，他的兩岸論述，為須面對的重要挑戰。(本報資料照片)

國民黨 提名66歲現任新北市長侯友宜 為2024年總統候選人，鑑於台灣身處中美兩大國對峙前線，這場選戰備受國際矚目，外媒普遍形容侯友宜是「溫和派」，試圖在台灣與中國大陸關係尋找折中立場，走出一條中間路線，國民黨也寄望提名侯能吸引憂心當前兩岸緊張的選民。

近年來，國民黨一直在對大陸友好傾向與台灣民眾厭惡北京 的情緒之間尋找平衡，執政的民進黨將自己放在台灣主權和民主捍衛者的位置，並以俄羅斯入侵烏克蘭為例，來說明威權主義擴張所帶來的緊迫威脅。

美國「紐約時報」18日報導說，國民黨曾居台灣政治力量的主導地位，但前兩次總統大選失利，很大程度上是因為倡導與大陸拉近關係；國民黨現在將重返執政的希望，寄託在「廣受歡迎、在兩岸議題上有如一張白紙」的地方首長，侯友宜因此成為理想人選。

「華爾街日報」則提到，侯友宜在不同黨派之間擁有罕見的吸引力，但對北京方面態度模糊，在應對主導台灣前途的地緣政治洪流方面經驗有限。

但中山大學政治學榮譽退休教授廖達琪說，侯友宜在兩岸關係問題上沉默寡言，可能讓他對中間派選民更有吸引力；廖達琪說，韓國瑜曾承諾恢復與大陸更密切的關係，最後以壓倒性劣勢輸給蔡英文。

英國諾丁漢大學台灣研究學者丘琦欣向BBC表示，迄今為止，侯友宜已陸續發言，嘗試界定他的兩岸政策，將自己定位為反對「一國兩制」也反對「台獨」的國民黨人，「是試圖將自己定性為一個溫和的候選人」。

對此，台灣師範大學研究政黨政治和選民行為的政治學教授曲兆祥指出，侯友宜對中國的立場不夠明確受到一些觀察者的批評，這對他來說是缺乏外交事務經驗之外的一個潛在不利因素。

此外，面對綠營群起圍攻要求辭市長，侯友宜說，國外情勢險峻，台灣百廢待舉，對社會有責任的人，不能視而不見，應該挺身而出，他一定全力讓新北在這段期間不但市政不停歇，還會全力加速。至於是否請辭或請假捐薪？侯說，「不但會捐出自己的，還會捐得更多」。