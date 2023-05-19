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「道不同不相為謀」郭正亮宣布退出民進黨

記者蔡晉宇／台北19日電
民進黨前立委郭正亮宣布退出民進黨。(本報資料照片)
民進黨前立委郭正亮宣布退出民進黨。(本報資料照片)

民進黨前立委郭正亮今天發出聲明表示，「道不同不相為謀，君子絕交，不出惡言」，宣布退出民主進步黨。

郭正亮指出，獲悉台北市黨部於5月16日以有人檢舉損害民進黨聲譽為由，將他開除黨籍，目前正移送評委會處理中，對此無意爭辯，尊重黨部決議，聲明即日起，自行退出民主進步黨。

郭正亮說，道不同不相為謀，君子絕交，不出惡言；但願堅持自由民主、追求清廉勤政、謀求兩岸和平的同志，能不斷回顧從政初心，經常自我反省，面對現實落差，提出務實解方，才對得起關切台灣前途的廣大民眾。

前立委郭正亮時常上節目評論民進黨，也被不少民進黨員點名要求「開除黨籍」，怎料，資深媒體人黃暐瀚19日在臉書無預警貼出郭正亮退黨聲明，完整聲明曝光。

事實上，郭正亮日前在節目中曾坦言，為何與民進黨越走越遠主因就是「BNT」，「我最恨的就是這一點」，因為他認為台灣政府堅持想以「獨立台灣政府」的名義去購買疫苗，這擺明是想製造障礙，直言此舉相當可惡，簡直是不顧人民性命。

郭正亮退出民主進步黨聲明如下：獲悉台北市黨部於5月16日以有人檢舉損害本黨聲譽為由開除本人黨籍，目前正移送評委會處理中。

本人對此無意爭辯，尊重黨部決議，聲明即日起，本人自行退出民主進步黨。

道不同不相為謀，君子絕交，不出惡言。

惟願堅持自由民主、追求清廉勤政、謀求兩岸和平的同志，能不斷回顧從政初心，經常自我反省，面對現實落差，提出務實解方，才對得起關切台灣前途的廣大民眾。

民進黨 同志 疫苗

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