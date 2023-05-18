我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山路邊停車 計費時間將延長 周日免費停車沒了

艾普斯坦受害者提訴訟 德意志銀行將付和解金

名嘴爆料：郭台銘得知徵召結果哽咽

台灣新聞組╱台北18日電

國民黨2024總統人選底定，媒體人唐湘龍接受Yahoo TV「風向台灣」訪問時表示，國民黨內參民調郭台銘以些微差距輸給侯友宜，這反映出郭台銘超強，只用了一個月的時間就把聲勢拉到旗鼓相當，因此郭台銘對於最後的結果其實也是蠻失落和沮喪。

唐湘龍說，知道黨中央已經確定徵召侯友宜，郭和幕僚談到哽咽沒辦法說話。郭是真的覺得會贏所以才有這樣的情緒出現。

唐湘龍指出，比起四年前爭取黨內初選的高姿態和身段，郭台銘這次一開始跟韓粉道歉，又跑去和韓國瑜見面，甚至於和勢同水火的旺旺集團示好，都沒有上次霸道總裁的感覺。不管這次黨內的徵召的結果如何，郭台銘已經成功的從一個企業家，轉型為一個政治人物，而且他對大議題的表達已經有了自己的風格。

前立委郭正亮昨在節目上分析，侯友宜被徵召，阻絕了民眾黨主席柯文哲的幻想，但侯友宜在總統選戰還有兩個難關要過，第一關是未來一個月民調一定要拉到30%，表示他跟民進黨是兩大黨；第二關則是到10月選前登記，一定要拉到35%，這樣才有跟柯文哲談的底氣，跟執行棄保。

郭正亮還強調，侯友宜接下來首先要擺出政黨對決的態勢，要讓大家視其為母雞，並做出跟民進黨對壘的路線，議題也要打得非常清楚；第二個則是本人競選的態度要擺出來，不只要跟賴清德對槓，目標更要直指總統蔡英文、行政院長陳建仁，來和執政黨硬碰硬。

郭台銘 侯友宜 民調

上一則

朱立倫扮「造王者」 後面任務更艱鉅

下一則

新聞評論／侯友宜須展現領袖氣勢 爭取郭台銘合作

延伸閱讀

2024副手會找郭台銘？ 侯友宜：三大理念跟我完全一致

2024副手會找郭台銘？ 侯友宜：三大理念跟我完全一致
新聞評論／總統參選人就位 侯友宜、賴清德、柯文哲各有罩門

新聞評論／總統參選人就位 侯友宜、賴清德、柯文哲各有罩門
紐時：國民黨徵召侯友宜選總統 兩岸議題欲走中間路線

紐時：國民黨徵召侯友宜選總統 兩岸議題欲走中間路線
民進黨矽谷支黨部主委：侯友宜是「落跑市長」，缺乏信任

民進黨矽谷支黨部主委：侯友宜是「落跑市長」，缺乏信任

熱門新聞

盛傳新北市長侯友宜（右二）已幾乎確定是國民黨徵召人選，郭台銘（左二）臉書發文，支持侯友宜下架無能政府。（本報系資料照片）

國民黨提名侯友宜選2024 郭台銘臉書恭喜支持勝選

2023-05-17 01:23
SWAG宣布八軍團前輔導長內內正式出道，並預告9日有直播處女秀。（取材自IG）

營區內激戰影片外流遭汰除 女輔導長轉戰成人平台

2023-05-09 02:26
誠品回應，面對網路各種破解與侵害手法日新月異，誠品將持續強化資訊安全防護並定期提醒顧客。感謝外界相關的關心與指教。示意圖。(圖:誠品提供)

誠品買書「阿共打來怎麼辦」台灣民眾竟接到中國統戰電話

2023-05-14 02:40
台大27日將舉行111學年度畢業典禮，當天將邀請重磅嘉賓擔為畢業生致詞。圖／聯合報系資料照、路透（合成圖）

台大畢業典禮請到這位大咖 校友瘋狂：想拿顯卡簽名

2023-05-09 19:49
(噓！新聞)

台灣直播天后東山再起 慘遭房東放鴿子

2023-05-15 14:16
鴻海創辦人郭台銘造勢晚會上秀「兩岸和平」毛筆字畫，不料疑因工作人員沒有掛好，在晚會時掉落地面。(記者黃仲裕／攝影)

郭台銘造勢晚會秀「兩岸和平」毛筆字畫 卻糗掉地上

2023-05-11 09:23

超人氣

更多 >
五種帳單 不要自動支付以免後悔

五種帳單 不要自動支付以免後悔
她溺水亡、他酒瓶割頸…中國情侶裸死峇里島破案 網友震驚

她溺水亡、他酒瓶割頸…中國情侶裸死峇里島破案 網友震驚
你知道哪天買機票最貴嗎？哪天最便宜？

你知道哪天買機票最貴嗎？哪天最便宜？
美公民赴中國簽證費 月底漲價

美公民赴中國簽證費 月底漲價
南加華人夫婦剝削員工還騙保 下場是？

南加華人夫婦剝削員工還騙保 下場是？