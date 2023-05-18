名嘴爆料：郭台銘得知徵召結果哽咽

國民黨2024總統人選底定，媒體人唐湘龍接受Yahoo TV「風向台灣」訪問時表示，國民黨內參民調郭台銘 以些微差距輸給侯友宜 ，這反映出郭台銘超強，只用了一個月的時間就把聲勢拉到旗鼓相當，因此郭台銘對於最後的結果其實也是蠻失落和沮喪。

唐湘龍說，知道黨中央已經確定徵召侯友宜，郭和幕僚談到哽咽沒辦法說話。郭是真的覺得會贏所以才有這樣的情緒出現。

唐湘龍指出，比起四年前爭取黨內初選的高姿態和身段，郭台銘這次一開始跟韓粉道歉，又跑去和韓國瑜見面，甚至於和勢同水火的旺旺集團示好，都沒有上次霸道總裁的感覺。不管這次黨內的徵召的結果如何，郭台銘已經成功的從一個企業家，轉型為一個政治人物，而且他對大議題的表達已經有了自己的風格。

前立委郭正亮昨在節目上分析，侯友宜被徵召，阻絕了民眾黨主席柯文哲的幻想，但侯友宜在總統選戰還有兩個難關要過，第一關是未來一個月民調一定要拉到30%，表示他跟民進黨是兩大黨；第二關則是到10月選前登記，一定要拉到35%，這樣才有跟柯文哲談的底氣，跟執行棄保。

郭正亮還強調，侯友宜接下來首先要擺出政黨對決的態勢，要讓大家視其為母雞，並做出跟民進黨對壘的路線，議題也要打得非常清楚；第二個則是本人競選的態度要擺出來，不只要跟賴清德對槓，目標更要直指總統蔡英文、行政院長陳建仁，來和執政黨硬碰硬。