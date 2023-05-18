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藍公布徵召數據 綜合評比侯友宜全勝

台灣新聞組／台北18日電
國民黨中央徵召新北市長侯友宜（右），鴻海創辦人郭台銘發文支持侯友宜（左），藍營內部是否能迅速整合，將是勝選關鍵。（本報資料照片）
國民黨中央徵召新北市長侯友宜（右），鴻海創辦人郭台銘發文支持侯友宜（左），藍營內部是否能迅速整合，將是勝選關鍵。（本報資料照片）

國民黨徵召提名郭侯競爭，黨中央昨天公布侯友宜和郭台銘在民調及幹部評鑑的量化數據，結果一致顯示侯友宜最有可能擊敗民進黨總統參選人賴清德；國民黨表示，徵召過程沒有黑箱，更沒有所謂的內定人選。

根據本報系聯合報報導，國民黨文傳會主委林寬裕表示，這次總統徵召提名是依據三個標準評比，包括黨內部及外部民調；13位黨籍縣市長意見調查；57位現任立委及已提名立委參選人的意見。

最關鍵的民調部分，國民黨將16份內參及外部民調，依黨內行之多年的方式進行綜合評比，對比民調占85%、互比民調占15%，結果顯示，侯友宜支持度51.15%，郭台銘支持度是48.85%，侯贏郭2.3個百分點，相差非常接近。

針對13位黨籍縣市長意見調查結果，支持侯友宜的有十位，支持郭台銘的有一位，兩位支持黨中央決定的人選。至於57位現任立委及已提名立委參選人的意見顯示，支持侯的有22人，支持郭的有13人，支持黨中央決定的人選有22人。

另據台北中國時報報導，依據國民黨17日公布的內參民調顯示，藍綠白呈現「三腳督」時，侯友宜落後賴清德4.97個百分點，郭台銘則落後賴5.63個百分點。綜合各家民調結果，侯也輸賴7.25個百分點，郭落後幅度更大，達9.8百分點，顯示藍、白若鷸蚌相爭，民進黨將漁翁得利；但若是藍、綠政黨對決，侯友宜以36.7％，領先賴清德2.43個百分點，勝算增加。

基隆市長謝國樑呼籲，他和民眾黨籍基隆副市長邱佩琳合作緊密，凸顯不同政黨也有機會合作，藍營若單打獨鬥仍然不足，應尋求和民眾黨等其他非綠陣營合作。

民調 侯友宜 國民黨

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