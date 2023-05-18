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備戰2024 侯友宜擬9月後請假參選 捐三個月薪水

台灣新聞組／新北18日電
新北市長侯友宜（中）獲國民黨徵召參選2024總統，預計在9、10月間請假投入選舉。（記者潘俊宏／攝影）
新北市長侯友宜（中）獲國民黨徵召參選2024總統，預計在9、10月間請假投入選舉。（記者潘俊宏／攝影）

新北市長侯友宜昨天下午獲國民黨徵召參選總統後，晚間馬上回歸市政，出席新北市民力任務隊聯合布達典禮。據了解，新北市府已進入備戰狀態，北中南說明會本周六將從新北三重出發，要讓選民了解侯友宜的治國理念；另外，侯預計9、10月間請假投入選舉，屆時市政將由副市長劉和然主持。

本報系聯合報報導，國民黨全代會7月23日舉行，中選會9月下旬受理總統、副總統候選登記，侯友宜還有四個月尋覓適合的副手人選。近侯人士指出，侯友宜除準備選戰，也要守好「本命區」，新北市府各局處都特別謹慎，擔心出狀況成民進黨提供彈藥攻擊，「市府已進入備戰狀態」。

這名人士說，侯友宜的事假、特休加起來最多三個月，因此9月以前以市政為主，平常日下班後在北部跑攤、造勢，假日才到外縣市輔選拜票，9月以後會請假全力衝刺選舉；副市長謝政達、副秘書長張其強因具選戰經驗，將請辭加入競選總部輔選。

國民黨主席朱立倫昨天在中常會表示，5月20日將邀集國民黨總統提名人，與所有立委及立委提名人、縣市長、黨務幹部、中常委們齊聚一堂，共同團結誓師。外界聚焦這場造勢活動會否邀請鴻海創辦人郭台銘參與？國民黨發言人林家興表示，當然希望「現在或未來可能的最強戰隊成員、重要夥伴與領袖」，屆時能一起出席。

侯陣營也規畫北中南說明會，五二○當晚首場，將自侯友宜的本命區新北三重出發試水溫，希望能透過小規模與民眾面對面溝通的方式，讓侯友宜直接向民眾說明他的治國理念。

另據台北中國時報報導，據悉，為弭平疑慮，侯友宜可能比照朱2015年10月請假三個月參選總統的首日，宣布捐三個月薪水共60萬元台幣給市府；由於第一副市長謝政達會先請辭從事選務，侯請假期間將由副市長劉和然代理。劉在疫情期間多扮演新北市府重砲手，知名度頗高，也是未來新北市長熱門接班人選之一。

侯友宜 國民黨 提名

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