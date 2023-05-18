新聞評論／侯友宜須展現領袖氣勢 爭取郭台銘合作

在內外高度懸疑下，國民黨 17日中常會拍板通過徵召新北市長侯友宜 為2024總統參選人。積極爭取提名的鴻海創辦人郭台銘 ，經主席朱立倫溝通，臨時取消後續的造勢和餐宴，表現出君子風度。郭台銘也在臉書發文，表達支持侯友宜參選，並稱許他是黨內最佳人選，並已當面向他致賀。至此，國民黨初選提名可能造成撕裂的疑慮，應可煙消雲散。

一個月來，郭台銘在全台造勢，除為自己營造可觀聲量，也對國民黨慢半拍的提名大戲具有熱場作用。尤其他旗幟鮮明的「中華民國派」形象，尖銳拋出疫苗質問及經濟倡議，都有助藍營支持者提早凝聚。原本遲未表態的侯友宜，在此期間則成功出面協調了幾場黨內立委初選之爭，展現領頭羊氣勢。他在新北議會面對綠營議員對國事的考問，也不卑不亢，輕騎過關。

這樣的初選競爭，比起民進黨內「不競」即定於一尊，其實更具挑戰性也更符民主精神。外界原本擔心，萬一兩人民調極為接近，領先者的幅度僅在兩三趴之間，國民黨將如何取捨提出強者，而不致引發另一人的反彈？所幸，這次國民黨的提名設計，除了一般的民調數字，還加入對藍營立委及執政縣市的意見徵詢。如此一來，即可在一般庶民及政治菁英的成熟意見上取得平衡，同時也避免可能被對手陣營灌水的民調失真。

事實上，郭台銘目前尚不具國民黨員身分，而他上次憤而退黨的不愉快經驗仍印在人們記憶中；朱立倫卻主動將他納入初選評比，應是別具巧思的破格作法。其目的，即希望藉此爭取郭台銘的認同與回歸，並在最終成為國民黨2024大選的助力。對於這項機會，郭台銘應該心存感謝；畢竟這是他多年來最能公開揮灑、暢所欲言的一次。至於他為何最後未能雀屏中選，郭董日後或可好好向藍營立委及縣市長請教，大家擔心的應不是他的能力，而是他的「暴衝」。例如，他談到政府要當成企業來經營時，脫口說出「不要議會監督」，確實會挑起人們對「獨斷」的聯想和恐懼。

侯友宜這次出線，不僅背負著國民黨「重返執政」的期待，也承擔著許多民眾「下架民進黨」的渴望。因此，他絕對不能輕忽自己的角色，必須全力以赴，除了號召黨內團結，更要放大眼光爭取所有可能的結盟力量，才可能達成任務。亦即，「侯侯做代誌」的台詞已難滿足民眾所需，侯友宜必須拿出更強有力的訴求，對執政黨作出更犀利的批判，對選民作出更熱情的呼喚，對黨內外展現更具瞻矚的領袖魅力，尤其積極爭取郭台銘的相助。如此，藍軍才有攻頂勝利的機會。

這次，朱立倫在黨內黨外的懷疑論中通過徵召侯友宜，並讓郭台銘輸得心服，表現無私而穩健，值得肯定。但在徵召過程，國民黨內部挺郭、挺侯者各不相讓，並數度傳出奇怪的耳語及運作，雙方可能各自留下心結。這些，在中常會拍板徵召侯友宜之後，雙方都應該捐棄成見、放下扞格，共同攜手往前看。國民黨2024的最佳出路，就是團結一切可能的力量，從民進黨手中取回政權，讓國家回歸正常發展，讓人民的生活獲得改善，此外別無懸念。這不只是侯友宜的責任，也是所有藍營人士必須努力說服選民的事。

國民黨起步已晚，又處於資源不足的劣勢，無論如何沒有本錢再內耗。侯友宜具有親民務實形象，也了解民間疾苦，唯經濟及涉外經驗有待加強，這點或許可向郭台銘請益。