連勝文用「岳飛」喻郭台銘被轟 蔣萬安回應了

國民黨副主席連勝文卻用岳飛形容郭，遭質疑不妥，台北市長蔣萬安也被問及此看法。（記者林麗玉／攝影）

國民黨 中常會昨徵召新北市長侯友宜代表出戰2024總統大選，鴻海創辦人郭台銘 也在臉書 貼文恭喜侯獲提名，底下許多藍營人士留言讚大氣，不過國民黨副主席連勝文卻用岳飛形容郭，遭質疑不妥。台北市長蔣萬安今也被問及此看法，蔣表示，最重要是大家有共同目標，接下來就是在剩下的這段時間，在各自崗位扮演好自己角色，朝共同目標贏得2024。

對於連勝文用「岳飛」比喻郭台銘，稱「岳飛不是皇帝，卻是人民心中千古傳頌的大英雄」，北市府前市政顧問翟本喬發文問「誰是高宗？誰是秦檜？」「連先生請不要詛咒郭董，被12道金牌召回砍頭」；作家馮光遠今天也在臉書酸爆，「須知，當年岳飛被秦檜構陷遭宋高宗賜死，罪名就有『坐擁重兵』」，還有網友說「用岳飛舉例真的無語」。

蔣萬安今天上午接見今年度全國小學田徑錦標賽北市代表隊受訪，被問及此看法說，最重要大家都有共同目標，無論如何，昨天國民黨正式提名人選出來，接下來就會一起在剩下這段時間，大家在各自崗位，扮演好自己角色，朝共同目標贏得2024。

另外，媒體也問蔣萬安，挺郭的中常委沈智慧質疑，徵召當天才公布遊戲規則是否太晚？蔣萬安回應，郭台銘是一位世界級領袖，帶領台灣科技業站上國際舞台，郭也在疫情期間帶領民眾安然度過疫情，特別是郭一直以來都以中華民國為念，昨天看到郭發的臉書，也展現大氣，接下來就是朝著共同目標，團結一致，贏得勝選。