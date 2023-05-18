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「年輕人買不起房因沒規畫」 內政部長言論掀波

記者鄭媁／台北18日電
內政部長林右昌說，年輕人買不起房子，不是真的買不起，而是沒規畫或想買的地點價格太高，這番說法在網路炸鍋。（本報資料照片）
內政部長林右昌說，年輕人買不起房子，不是真的買不起，而是沒規畫或想買的地點價格太高，這番說法在網路炸鍋。（本報資料照片）

副總統賴清德前天一席「房價正在降」談話引發熱議，內政部長林右昌昨天說，年輕人買不起房子，不是真的買不起，而是沒規畫或想買的地點價格太高，這番說法也在網路炸鍋。林右昌晚間澄清，這是惡意的斷章取義，並非現場說話的原意，勿為了政治操作刻意扭曲。

林右昌昨出席三三會5月例會並專題演講。他在答覆「青年購屋積金」進度時表示，住宅問題是慢性病、要用慢藥醫，牽扯土地政策、利率、勞工、金融等問題。他提到，「青年購屋積金」方案，目前還在規畫中，構想是用十年時間來抓，鼓勵有意願買房的年輕人儲蓄，「現在年輕人買不起房子，不是真的買不起，而是沒有規畫」，或是因為想買的地點、區位價格太高。

對於說法引發爭議，林右昌昨晚澄清指出，住宅問題要用各種不同政策來緩解民眾購屋、租屋的需求，政府要持續興建社會住宅，也提出中低薪房貸補貼等支持性方案；他從上任以來就一直積極處理房市的問題，並以穩健有序的政策，引導房價溫和修正。

林右昌表示，高房價的問題，政策效果也開始反映在數據上，包括市場交易量與價格都持續縮減修正。他並重申，住宅政策是打投機不打投資，包括預定6月提出虛坪改革，未來政府將陸續推出政策，引導房市健全發展。

房價 賴清德 投資

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