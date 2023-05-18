我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山路邊停車 計費時間將延長 周日免費停車沒了

艾普斯坦受害者提訴訟 德意志銀行將付和解金

新聞眼／賴清德頻失言 凸顯同理心不足

記者 丘采薇、林河名
副總統兼民進黨主席賴清德16日與政大學生座談。（記者胡經周／攝影）
副總統兼民進黨主席賴清德16日與政大學生座談。（記者胡經周／攝影）

國民黨17日徵召新北市長侯友宜參選總統，藍綠白三黨總統參選人出列。最早就位的民進黨總統參選人賴清德，最近至少有兩次發言引發爭議，分別是譬喻國民黨國家認同像「精神分裂」，隨後已公開道歉；以及日前在青年座談提及「房價在降」，就算自認沒失言是被擴大解釋，但已凸顯同理心不足，日後發言須更謹慎拿捏。

賴清德日前參加腎臟醫學會演講，稱國民黨的國家認同像精神分裂，隨後引發病患及家屬抗議，他隨即道歉。由於賴清德過去的醫師身分，讓外界對他涉及醫病的發言更加敏感，賴失言後，馬上公開道歉，算是即時拆彈。

日前賴清德到政大與青年座談，發言再度引發爭議。還原現場，當時一位政大法研所的學生問了賴清德如何解決高房價的問題，更直問賴清德，如果有機會當國家領導人，會不會進行稅制改革，會不會支持囤房稅？

賴清德先反問，是否有注意到房價現在在降？學生點頭。隨後賴說，主要是美國升息，連帶其他國家升息，所以房價就下來了。他也強調，立法院也通過行政院送的相關法案，希望能夠防止炒作，也收到了一些效果。

學生馬上追問「是否支持囤房稅」，賴點頭，也贊同囤房稅是抑制房價手段之一，但是賴強調，還是要從「均衡台灣」政策著手。雖然賴清德對「囤房稅」的態度，比起許多民進黨政治人物更直接，也當場接受學生直球對決。但那句「房價有在下降」，距離人民感受太遠，無怪輿論炸鍋，民進黨中央也須馬上滅火。

無獨有偶，內政部長林右昌17日一番年輕人買不起房子，不是真的買不起，而是沒規畫或想買的地點價格太高，也呈現官僚思維的嚴重問題。年輕人對於房價的不滿已成民進黨執政的硬傷，若用這樣的心態來回應年輕人及被高房價所困的廣大民眾，只怕既談不上居住正義，賴清德的選情也會繼續失分。

賴清德 房價 民進黨

上一則

「年輕人買不起房因沒規畫」 內政部長言論掀波

下一則

朱立倫扮「造王者」 後面任務更艱鉅

延伸閱讀

新聞評論／總統參選人就位 侯友宜、賴清德、柯文哲各有罩門

新聞評論／總統參選人就位 侯友宜、賴清德、柯文哲各有罩門
藍綠白總統選將就定位 賴清德盼對手有3項體認使命

藍綠白總統選將就定位 賴清德盼對手有3項體認使命
國民黨確定徵召侯友宜選2024 副手人選7月前決定

國民黨確定徵召侯友宜選2024 副手人選7月前決定
大學生問「務實台獨」 賴清德：不必另行宣布台灣獨立

大學生問「務實台獨」 賴清德：不必另行宣布台灣獨立

熱門新聞

盛傳新北市長侯友宜（右二）已幾乎確定是國民黨徵召人選，郭台銘（左二）臉書發文，支持侯友宜下架無能政府。（本報系資料照片）

國民黨提名侯友宜選2024 郭台銘臉書恭喜支持勝選

2023-05-17 01:23
SWAG宣布八軍團前輔導長內內正式出道，並預告9日有直播處女秀。（取材自IG）

營區內激戰影片外流遭汰除 女輔導長轉戰成人平台

2023-05-09 02:26
誠品回應，面對網路各種破解與侵害手法日新月異，誠品將持續強化資訊安全防護並定期提醒顧客。感謝外界相關的關心與指教。示意圖。(圖:誠品提供)

誠品買書「阿共打來怎麼辦」台灣民眾竟接到中國統戰電話

2023-05-14 02:40
台大27日將舉行111學年度畢業典禮，當天將邀請重磅嘉賓擔為畢業生致詞。圖／聯合報系資料照、路透（合成圖）

台大畢業典禮請到這位大咖 校友瘋狂：想拿顯卡簽名

2023-05-09 19:49
(噓！新聞)

台灣直播天后東山再起 慘遭房東放鴿子

2023-05-15 14:16
鴻海創辦人郭台銘造勢晚會上秀「兩岸和平」毛筆字畫，不料疑因工作人員沒有掛好，在晚會時掉落地面。(記者黃仲裕／攝影)

郭台銘造勢晚會秀「兩岸和平」毛筆字畫 卻糗掉地上

2023-05-11 09:23

超人氣

更多 >
五種帳單 不要自動支付以免後悔

五種帳單 不要自動支付以免後悔
她溺水亡、他酒瓶割頸…中國情侶裸死峇里島破案 網友震驚

她溺水亡、他酒瓶割頸…中國情侶裸死峇里島破案 網友震驚
你知道哪天買機票最貴嗎？哪天最便宜？

你知道哪天買機票最貴嗎？哪天最便宜？
美公民赴中國簽證費 月底漲價

美公民赴中國簽證費 月底漲價
南加華人夫婦剝削員工還騙保 下場是？

南加華人夫婦剝削員工還騙保 下場是？