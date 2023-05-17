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誠品個資外洩接到統戰電話 數位部長唐鳳被諷「醒了」

台灣新聞組／台北17日電
誠品個資外洩，數位部為了一通疑認知戰電話大動作查，基層員警諷，民眾被詐騙不如認知戰重要？數位部長唐鳳現在才醒了。（本報資料照片）
誠品個資外洩，數位部為了一通疑認知戰電話大動作查，基層員警諷，民眾被詐騙不如認知戰重要？數位部長唐鳳現在才醒了。（本報資料照片）

台灣佇遮計畫副秘書長楊欣慈聲稱在誠品書店網購「阿共打來怎麼辦」一書，卻接到帶有大陸口音者致電詢問讀後心得，強調書的內容不恰當，「中國武統是必然」等語，質疑個資外洩，大陸假借市調進行認知戰。數位部昨天會同相關單位至誠品進行行政檢查，預計十天內提出完整報告，兩周內做出行政處分，如違反個資法，不排除開罰。據了解，誠品否認有個資外洩的情形，也未報案，調查小組檢查後要求誠品在10天內補足相關資料。

本報系聯合報報導，數位部長唐鳳說，數位部身為綜合性電商主管機關，除在第一時間請誠品到產業署說明，也在昨天會同資策會、資安院及警政署實地進行行政調查。政府部會實地調查不只是了解狀況，也希望針對問題，進一步導入零信任機制、隱碼技術，確保未來不會發生相同事件。

誠品聲明，已就受侵害情況進行報案，並全力配合相關主管機關的調查；對於當事人雙方間的話術和動機，盼藉由調查進一步釐清。誠品說，臨近選舉，各種事件易因政治議題而複雜化，懇請相關機關以公正客觀立場處理本事件。

誠品表示，「誠品線上」相關資訊與數據並未串接至海外，誠品長期委託多家外部專業資安公司進行誠品線上檢測與防護，近一年已發送800萬則簡訊及郵件提醒顧客防範，雙管齊下降低詐騙風險。

台北中國時報報導，有打詐員警表示，平日對個資外洩、導致民眾遭到詐騙，都沒那麼重視的政府部門，這次竟為了一通尚未查證，被指為新型態的認知作戰電話，就立刻動了起來，民眾被騙的血汗錢，原來遠遠不如阿共重要。

因為誠品書店疑似個資外洩，早已不是一兩天的事了，經常登上警方公布的高風險賣場，刑事局統計去年全年度的高風險賣場前五名，誠品就排在第四，也未見唐鳳如此重視或有任何動作。

員警說，個資外洩的詐騙天天都在上演，但從未見過相關單位對個資外洩的電商開罰，或是認真調查要求其改善。現在一通不涉及詐騙的電話，就能讓政府動起來，唐鳳現在才醒了，還真是「厲害了，我的國」！

個資外洩 詐騙 書店

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