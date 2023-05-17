黑白集／阿共真的「打」來 政院干戈動了

日前有民眾在訂購誠品「阿共打來怎麼辦」一書，竟接獲詐騙電話。圖為「阿共打來怎麼辦」書示意圖。（記者曾原信／攝影）

民眾向誠品網購《阿共打來怎麼辦》一書，隨後接到自稱業者的市調電話，訪問閱讀感想。電訪者操大陸口音，購書的覺青和對方閒聊20多分鐘，爭辯台灣人不是中國人、中共 武統等，還錄音存證。該民眾質疑誠品個資外洩 ，讓對岸進行統戰，並找來基進黨開記者會，驚動政院指揮數位部、資安院和警方赴誠品調查。

先前2300萬民眾個資被盜賣，政府舉重若輕，民眾被騙報案，多無下文。行政院獨為此案大動干戈，只因基進黨指控「阿共」打來影響大選。副閣揆鄭文燦稱，事涉認知作戰，必須重視。看來蔡政府無力打擊詐騙，準備甩鍋中共。

案情所涉之書是黑熊學院主持人所撰，此君主張「中共認知作戰無所不在」；但該書出版多時，統戰市調只見此一起檢舉，豈不怪哉？一般人接到可疑電話，多半當即掛斷；而如這覺青般積極對話，斷訊後還等對方再打來，誠屬罕見。若中共利用消費資訊打統戰電話，還得遇到有心人，方能展開心戰。

基進黨曾拿土豆作文章，掀教科書文字獄。這回，將詐騙電話指為統戰市調，怒控業者洩漏個資是中共內應，煽動「阿共打來了」。小綠舞動紅色恐怖，蔡政府抬出國家機器助威，究竟是誰在大選年搞認知作戰？

將詐騙集團 加值利用，唯騙術高明的政客才有這本事。