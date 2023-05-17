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農委會、環保署都升格部 挨批換湯不換藥組改虛胖

記者彭宣雅、鄭媁、林銘翰／台北17日電
立法院院會16日三讀通過「農業部組織法」及所屬各單位組織法，農委會將升格為農業部，會後民進黨立委拉布條慶祝農業部成立。（記者曾吉松／攝影）
立法院院會16日三讀通過「農業部組織法」及所屬各單位組織法，農委會將升格為農業部，會後民進黨立委拉布條慶祝農業部成立。（記者曾吉松／攝影）

歷時35年，立法院昨天三讀通過「農業部組織法」，農委會升格為農業部；農委會主委陳吉仲昨表示感動，對於是否成為首任農業部長，僅強調是總統、行政院長的職權。不過，國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，農業部雖升格，但陳吉仲仍在其位，若依舊「要蛋沒蛋、要肉沒肉」，組改也是換湯不換藥沒有意義。

立法院昨天三讀通過農業部、交通部及經濟部組織法修正案，除了農委會升格外，交通部設觀光署、中央氣象署；經濟部產業發展署、國際貿易署、能源署，以及中小及新創企業發展署，由局改至為署。

農委會升格為農業部，將從現行編制內的4770人，增加為5300人，主要增加在新增加的單位，包括林業及自然保育署、農村發展及水土保持署、農業發展及水保署，資源永續利用司，動保司等。

不過前台南縣長蘇煥智批評，照理過去中央與地方組織改造，政府應該瘦身，現在反而更多單位，這樣的組改，仍是「大腦肥大症」，與過往提的組改方向背道而馳，權力沒有下放，肅貪更難，中央集權更盛。

綜觀近日陸續通過的各部會組織法，由環保署升格的環境部可謂這次組改「大贏家」，並未納入「山林水土」等資源管理工作，僅是原地升格，但不僅員額暴增、高官職缺也大增。環保署前副署長、環境律師詹順貴直言，環保署組改成環境部就是原地升官升格，既看不到理想性，當初的規畫也蕩然無存，對台灣2050淨零排放目標沒有幫助。

環保署升格為環境部，下設四署一院，包括氣候變遷署、資源循環署、化學物質管理署、環境管理署及國家環境研究院，均是由現有單位原地升格。環保署目前員額為743人，升格後，預估人力增至1007人。因升格多出來的高缺，包括20多個11職等組長、四個11職等主任秘書、十二職等副署長及十三職等署長，可說「大豐收」，但外界質疑原地升官，組改「嚴重虛胖」。

農業部 觀光 氣候變遷

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