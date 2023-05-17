國民黨提名侯友宜選2024 郭台銘臉書恭喜支持勝選

盛傳新北市長侯友宜（右二）已幾乎確定是國民黨徵召人選，郭台銘（左二）臉書發文，支持侯友宜下架無能政府。（本報系資料照片）

國民黨 中常會16日提名新北市長侯友宜參加總統大選。鴻海創辦人郭台銘 在臉書發文表達支持侯友宜參選總統，他表示，恭喜侯友宜獲得徵召提名，代表國民黨挑戰總統大位，侯友宜是國民黨內最穩固的民意礎石，由他承擔更大的責任，是理所當然，也是國民黨內最好的人選」。

郭台銘強調，將信守承諾會盡最大努力支持侯市長勝選，戰勝2024的大選，讓無能的政府下架，「昨日晚間面賀侯市長被徵召時，已委託原先關於促成台灣關鍵轉型的和平、繁榮、清廉的主要政見，期望能持續推動。」

郭台銘表示，他投入爭取參與國民黨總統候選人徵召，純粹出於在國際局勢詭譎的環境中，冀望將他多年在國際、經濟、科技方面的經驗與思考，貢獻中華民國 ，也為台灣人民創造更好更幸福的生活。

郭台銘強調，他自始便立定主意：第一、只提最高層次的政策討論意見；第二、絕不訴諸負面攻訐手段；第三、過程與結果同等重要，宣揚和平、繁榮、清廉價值理念，與取得提名同等重要。他深信他的活動遵循此三大原則，以民主的風度來爭取人民的認同，也提出了許多刺激大家思考的議題。

郭台銘表示，最重要的，他提出了可以做為兩岸未來長遠和平基礎的具體主張，發表「金門和平宣言」中，希望人民渴望和平的心聲，能夠刻劃在從政者心中。

郭台銘說，過去這一個月中，國民高度關注國民黨選情，往復思辨國家前途關鍵路線，雖然有許多攻擊意見針對他而來，但和社會國家所得到的好處相比，實在微不足道。

郭台銘說，在參選活動的幾十天過程中，握了數萬雙基層勞動百姓長繭的手，注視了無數對期待希望的目光，看見了許多含著淚光盼著和平的眼神，讓台銘深刻感觸到民心的向背與執政者施政的落差。

郭台銘表示，參與徵召過程獲得了許多朋友的鼎力協助，不管認不認得，您的支持一直是台銘繼續奮鬥的動力。台灣人民的純樸、善良、勤勞、誠實永記我心。他仍會繼續不畏困難、不求私利挺身而出，為人民幸福而戰、為中華民國的和平而戰，永不罷休。