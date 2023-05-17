「侯友宜出線會很痛苦」 柯文哲：我們從來不知道他想幹什麼

民眾黨主席柯文哲說，無論郭、侯誰出線都與他沒關係，自己參選總統的機率有99.99999％。（記者潘俊宏／攝影）

國民黨「郭侯之爭」結果即將揭曉。民眾黨主席柯文哲 在16日播出的廣播節目中接受時代力量前立委黃國昌訪問時坦言，新北市長侯友宜 最大的問題是「我們從來不知道他想幹什麼」。

黃國昌在昨日晚間6時播出的廣播節目「POP大國民」中問柯，如果是侯出線，你覺得他該不該辭？柯文哲回答，「他就很痛苦，現在辭，人家會說莊孝維（台語：「裝瘋賣傻」之意），為什麼不一開始就不連任？」

黃國昌問，侯友宜喊反對台獨、一國兩制，柯文哲怎麼看？柯表示，論述要看一段時間，不能從次判讀，侯友宜最大的問題是「我們從來不知道他想幹什麼。」柯文哲說，上個月訪美發現，美方對兩岸問題其實有很清楚的討論，「無論誰當選，跟美國的關係不會改變，唯一會不同是對中國的態度。」

柯文哲說參訪新加坡時，對方一語道破，「台灣在中美之間都沒有共識，怎麼去處理對外兩岸關係」柯直言民進黨就是在販賣芒果乾，說他訪美前有三大目標：認識美國、從美國角度看台灣、把自己和民眾黨介紹給美國官員和媒體。

柯文哲說，他上月訪美，跟行政部門AIT、立法部門眾議院，都有相當的互動；主持人黃國昌問，美方傳遞的訊息為何？柯文哲回，見了6、7位眾議員及德州州長，還有一些國防部、國務院 、國安會負責台灣的官員，美方明確表示，台海不准片面改變現狀、不准用武力解決問題、美國不支持台獨等三大重點。