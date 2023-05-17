新聞幕後／朱郭二會深談 團結仍是懸念 挺郭派：早有人選還要陪賽

國民黨主席朱立倫(右)15日晚上和16日下午兩度「密會」鴻海創辦人郭台銘。圖為朱郭兩人14日出席2023年佛誕浴佛孝親感恩祈福會。(記者葉信菉／攝影)

國民黨中常會今天預計將正式通過徵召新北市長侯友宜 為2024總統提名 參選人，黨主席朱立倫前天晚上和昨天下午兩度「密會」鴻海創辦人郭台銘 ，向郭當面說明徵召侯的決定及依據，化解郭的疑慮及尋求合作，中常會今天希望安排最強戰隊團結拚勝選的場面，事先邀請郭出席，但郭昨晚直至最後都未允諾，為未來整合增添變數。

侯友宜今天將以立委提名委員會委員身分出席中常會，立委提名造勢後，朱立倫將宣布徵召侯友宜參選2024年總統。

國民黨總統徵召人選確定後，朱立倫前晚在中央黨部與郭台銘會面，雙方深談四個半小時，朱向郭說明相關民調及執政縣市長、立委等相關幹部評鑑的數據，盼化解郭的疑慮並爭取郭加入最強戰隊的行列。

郭台銘征戰30天，最後徵召人選不是他，黨內都在關注郭是否會重演四年前不服初選結果負氣走人的局面，讓國民黨再次面臨分裂危機。挺郭派的確也有不滿的情緒，前天深夜通知媒體昨天上午記者會，挺郭中常委也連署提案要求徵召郭，郭粉也擬今天動員到中央黨部聲援郭台銘，種種動作都有向黨中央喊話施壓意味，也因紛擾動作埋下了破壞團結隱憂。

但經過一夜沉澱，挺郭派昨天臨時取消記者會，也臨時改變行程，邀挺郭立委、地方議長由公開造勢記者會變成到郭台銘家中餐敘商議，聯電榮譽副董事長宣明智也取消與中常委的餐敘。在郭台銘親自出面關切下，郭粉今天在中央黨部旁中影八德大樓前的聲援活動，宣布取消，而在黨內要求團結壓力下，挺郭中常委的連署提案到昨天下班為止，並未送進中央黨部。這一連串喊停舉動，也是郭釋團結訊息。

朱立倫昨天下午與郭台銘在中央黨部二度會面，兩人密談一個多小時。就在朱、郭會談同時，黨內開始傳出討論郭台銘為未來執政影子閣揆或出任排名第一不分區立委的可能性，以及透過第三階段整合促成侯友宜與民眾黨主席柯文哲搭檔競選的可能，但相關傳聞並未得到證實。

郭台銘和挺郭中常委、立委第一時間選擇以大局團結為重隱忍，但南部挺郭的要角則批評，國民黨徵召侯的作法，根本就是早有人選還要郭來陪賽，這是設局，不是整合泛藍，就算郭忍得下來，支持者也吞不下去。挺郭要角也說，黨中央事前要求郭承諾團結合作，才能爭取提名，也是給郭戴緊箍咒。

國民黨中常會今將通過徵召侯友宜參選總統，黨內要團結就要從整合郭陣營起步，這是侯友宜被徵召後的第一要務。郭台銘曾說「如果最終提名侯友宜，也會全力支持」，今天中常會提名人選揭曉後，是否兌現「團結合作」的承諾？也考驗郭台銘的誠信與氣度。