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挺郭宴、記者會突喊卡 宣明智：時刻敏感擇日再聚

記者程遠述、劉宛琳／台北17日
彰化縣議長謝典林與立委陳玉珍昨天原本參加聲援徵召郭台銘記者會，但應郭台銘（圖）要求臨時取消。（本報資料照片）
彰化縣議長謝典林與立委陳玉珍昨天原本參加聲援徵召郭台銘記者會，但應郭台銘（圖）要求臨時取消。（本報資料照片）

國民黨預計今天徵召提名2024總統參選人，國民黨立委陳玉珍原訂昨天上午舉行挺郭參選記者會，卻在一小時前喊停。陳玉珍表示，接到郭台銘通知說要取消，但沒告訴自己原因。此外，聯電榮譽副董事長宣明智昨晚原訂要幫郭台銘宴請國民黨中常委，也因時機敏感臨時喊卡。

陳玉珍辦公室周一晚間通知，昨上午11時將舉辦「呼籲國民黨中央徵召郭台銘先生參選2024總統記者會」，陳玉珍昨天上午在廣播節目中，還表示地方政治領袖會到場支持；不過記者會卻在早上約十點臨時喊停。

陳玉珍在舉辦場地的飯店受訪表示，接到通知說要取消。記者詢問是否是郭台銘說的，陳玉珍則回應「對」。陳玉珍也說，郭台銘沒有告訴她任何原因，只說希望取消。陳玉珍也表示，原預計出席的有地方意見領袖和政治領袖，會有幾十位「聚在這裡、都會見到」，既然取消，可能大家有別的想法，會再廣泛討論看看。

宣明智表示，這場餐會關注度非常高，但在這樣敏感時間做大規模中常委聚餐，不太妥，因此擇日再聚；被問到有無接到郭台銘電話，他則表示沒有。對於是否樂觀郭台銘被徵召，他則說「不管怎樣都必須樂觀」。

國民黨彰化縣議會議長謝典林證實，記者會是屏東縣議會議長周典論舉辦，且據他所知南投縣、屏東縣、苗栗縣、新竹市等議長們，還有十幾位縣市副議長，都有連署支持挺郭台銘。

謝典林昨在取消的記者會現身後，中午受邀到郭台銘家餐敘。謝典林表示，他是挺郭台銘的，所以他堅信今天郭台銘會被徵召，認為郭被提名的機率是比較高的；但他也開玩笑地說，如果要改口供的話，也要今天才能改。對於是否期盼郭台銘出席中常會營造大團結，他則表示，身為黨員他是期盼的。

聯電榮譽副董事長宣明智（右）昨原邀國民黨中常委餐敘卻臨時取消，他表示並非郭台銘授...
聯電榮譽副董事長宣明智（右）昨原邀國民黨中常委餐敘卻臨時取消，他表示並非郭台銘授意，只是時機敏感決定改日再聚。（記者曾學仁／攝影）
彰化縣議長謝典林（左）與立委陳玉珍（右）昨天原本參加聲援徵召郭台銘記者會，但應郭...
彰化縣議長謝典林（左）與立委陳玉珍（右）昨天原本參加聲援徵召郭台銘記者會，但應郭台銘要求臨時取消。（記者蘇健忠／攝影）

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