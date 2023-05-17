挺郭宴、記者會突喊卡 宣明智：時刻敏感擇日再聚

彰化縣議長謝典林與立委陳玉珍昨天原本參加聲援徵召郭台銘記者會，但應郭台銘（圖）要求臨時取消。（本報資料照片）

國民黨 預計今天徵召提名 2024總統參選人，國民黨立委陳玉珍原訂昨天上午舉行挺郭參選記者會，卻在一小時前喊停。陳玉珍表示，接到郭台銘 通知說要取消，但沒告訴自己原因。此外，聯電榮譽副董事長宣明智昨晚原訂要幫郭台銘宴請國民黨中常委，也因時機敏感臨時喊卡。

陳玉珍辦公室周一晚間通知，昨上午11時將舉辦「呼籲國民黨中央徵召郭台銘先生參選2024總統記者會」，陳玉珍昨天上午在廣播節目中，還表示地方政治領袖會到場支持；不過記者會卻在早上約十點臨時喊停。

陳玉珍在舉辦場地的飯店受訪表示，接到通知說要取消。記者詢問是否是郭台銘說的，陳玉珍則回應「對」。陳玉珍也說，郭台銘沒有告訴她任何原因，只說希望取消。陳玉珍也表示，原預計出席的有地方意見領袖和政治領袖，會有幾十位「聚在這裡、都會見到」，既然取消，可能大家有別的想法，會再廣泛討論看看。

宣明智表示，這場餐會關注度非常高，但在這樣敏感時間做大規模中常委聚餐，不太妥，因此擇日再聚；被問到有無接到郭台銘電話，他則表示沒有。對於是否樂觀郭台銘被徵召，他則說「不管怎樣都必須樂觀」。

國民黨彰化縣議會議長謝典林證實，記者會是屏東縣議會議長周典論舉辦，且據他所知南投縣、屏東縣、苗栗縣、新竹市等議長們，還有十幾位縣市副議長，都有連署支持挺郭台銘。