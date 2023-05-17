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新聞眼╱查個資外洩 別只逢中必打

記者 馬瑞璿
日前有民眾在訂購誠品「阿共打來怎麼辦」一書，竟接獲詐騙電話。圖為「阿共打來怎麼辦」書示意圖。(記者曾原信／攝影)
日前有民眾在訂購誠品「阿共打來怎麼辦」一書，竟接獲詐騙電話。圖為「阿共打來怎麼辦」書示意圖。(記者曾原信／攝影)

誠品個資外洩疑雲再度引發關注，這並不是第一次，民眾早已「習以為常」，但不同的是，這次套上了「統戰」外衣，連政院高層都公開表態，逼得數位發展部不得不迅速出手。不少網路鄉民憤慨提問：「現在跑出來一個統戰，數位部才急著跑出來，難道以前個資外洩都沒有關係？」

在誠品線上書店買過書的人，多少都接過詐騙電話，而且，詐騙電話另一頭都能詳細掌握讀者最近一、兩個月購書細節，顯見誠品並未落實嚴格控管資安，導致用戶個資全都露。

但說來也蹊蹺，誠品個資外洩不是第一次，也不可能只有一個讀者買過「阿共打來怎麼辦」這本書，讓許多鄉民丈二金剛摸不著頭緒地問「這是在演哪齣？最好先查查是否有別人也接到電話？」當然，也有網友拍手叫好，認為數位部終於快速出手了，希望不只是誠品，其他企業個資外洩事件，政府相關部會也該好好管管。

事實上，不管個資外洩疑雲和統戰有沒有關係，民眾在乎的只有「我的個資究竟安不安全？」尤其，在詐騙手法不斷推陳出新、詐騙金額年年攀高的現在，民眾對個資外洩、詐騙電話深惡痛絕。

數位部這次迅速對誠品進行行政檢查，預期10天內提出完整報告、兩周內做出行政處分，但民眾更期望數位部乃至於政府各部會更能勇於任事，秉持「民之所欲、常在我心」信念，為民眾個資外洩風險嚴格把關，而非只是「逢中必打」的膝蓋式反應。

個資外洩 詐騙 書店

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