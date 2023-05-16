新聞評論／藍營最強候選人 朱選之人或人選之人？

國民黨2024總統提名人選遲遲未定，國民黨主席朱立倫日前透露，國民黨將在本周推出最強候選人。(記者林俊良／攝影)

國民黨 2024總統參選人即將揭曉謎底，黨主席朱立倫口中的「最強候選人」，不是新北市長侯友宜就是鴻海創辦人郭台銘 ，結果看似毫無懸念，過程卻充滿懸疑，劇本已經寫好，只是不能偷看。雖然侯、郭都把團結掛嘴巴，但徵召機制不明確，提名若拖愈久，團結恐成「一團心結」；最後究竟是「朱選之人」或「人選之人」，將決定國民黨2024是造浪或造業。

民調 是左右國民黨提名的關鍵因素，民意調查是一門「統計學」，具有多年實證經驗，不論是效度或信度都有一定的科學基礎，在誤差範圍內可反應出部分真實民意，由科學民調決定的提名人選，理論上比較接近「人選之人」。

不過，民調公布卻是一門「政治學」，不論互比式或對比式、絕對領先或相對領先，連民調執行期間都可能暗藏政治計算，所謂的民調可能是科學「調查」、也可能是人為「調整」，甚至是外界詬病黨主席一人決定的「朱選之人」。

民調結果有兩種可能，第一種是壓倒勝，不論侯或郭大勝，若民調結果超過誤差範圍，選情相對單純，落後的一方若賭輸翻桌「博歹筊」，必遭選民唾棄，選輸鬧場並非明智之舉；第二種是複雜的麻花現象，侯、郭領先差距在誤差範圍內，特別是全國性大選區，正負5%都是合理誤差值範圍，雙方將各有所本。問題是，黨中央不公布內參民調，當民調結果被「蓋牌」，最後只任由黨主席或中常會拍板決定，結果能否服眾，恐有變數。

把握最後一個月衝刺期，郭台銘動作頻頻，全台大造勢，還多次邀請國民黨立委聚餐，造浪也拔樁，為了買下「雙保險」，挺郭派中常委甚至率先發難，直接提案要求朱立倫徵召郭台銘成為2024年總統參選人，營造「地方包圍中央」氛圍；侯友宜本人固然老神在在，在議會備詢多次「反殺」民進黨議員，但挺侯派要角私下難掩憂心，就怕最後遇到瘋狗浪，在陰溝裡翻船，挺侯的中常委蔣根煌趕緊返國回防，挺侯派也將舉辦人千人宴造勢，輸人不輸陣。

主攻的「台灣阿銘」遍地開花，防守的「侯家軍」銅牆鐵壁，最利的矛和最強的盾即將宿命對決，周三中常會將是最後主戰場，朱立倫若沒處理好將自爆炸鍋；最後階段各類民調、傳聞滿天飛，誠如民眾黨主席柯文哲直言，郭台銘連比賽規則都不知道，還去參加比賽，國民黨應該有清楚的比賽規則，否則就會「天下大亂」。

柯文哲預告的「天下大亂」並非空穴來風，2020年原本情勢大好的國民黨就敗在自亂陣腳，許多人都擔心歷史重演。根據「台灣民意基金會」民調顯示，4成7國人不樂見民進黨繼續執政，但不代表國人希望由國民黨執政，「討厭民進黨」絕非「喜歡國民黨」，不論是「朱選之人」或「人選之人」都必須清楚知道民意之所在，才能成為藍營最強候選人。