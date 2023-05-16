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侯友宜徵召穩了？挺郭台銘記者會、餐會突取消

郭台銘若未出線是否合作？柯P：團結一切可團結的力量

記者陳敬丰／宜蘭16日電
關於郭台銘若未出線是否與他合作，民眾黨主席柯文哲（左二）表示，團結一切可團結力量。(記者陳敬丰／攝影)
關於郭台銘若未出線是否與他合作，民眾黨主席柯文哲（左二）表示，團結一切可團結力量。(記者陳敬丰／攝影)

國民黨明日決定2024總統大選徵召人選，鴻海集團創辦人郭台銘與新北巿長侯友宜之爭將現結果；民眾黨主席、總統參選人柯文哲今日赴宜蘭南方澳南天宮參拜，被問及若郭台銘未獲提名，是否會與他合作？柯文哲回答，團結一切可團結力量，在所有議題上都可以合作。

柯文哲今天上午9時半現身南天宮，與民眾黨立法委員陳琬惠、宜蘭黨部成員，在南天宮主任委員林棋山帶領下向媽祖參拜。柯表示，疫情漸漸消散，期待台灣人民開始正常生活；出外就是到處和大家學習，看對一些問題有什麼看法，坐下來好好談談。

媒體詢問之前院會時郭台銘向柯文哲表示對參選有8成信心一事，柯說，他問郭台銘，「比賽規則都不清楚，怎麼敢去參加？」對方很有自信，認為有8成機會；媒體問怎麼看郭台銘與侯友宜之爭？柯文哲僅回，目前兩邊都在連署，就看結果如何。

若明天國民黨主席朱立倫提名侯友宜而非郭台銘，柯文哲是否和郭台銘合作拚2024？柯文哲說，團結一切可團結的力量，其實在台灣也不是說誰和誰合作，「在所有議題上我們都可以合作。」另外對於副手人選，柯表示尚未確定。

林棋山感謝柯文哲和民眾黨關心漁民，他表示柯擔任台北市長8年來，推動的政治與改變，全國人民有目共睹，希望柯與民眾黨之後的選舉都能順利。

柯文哲與現場熱情民眾合影，隨後和林棋山等人步上南天宮管委會2樓討論事情；柯文哲今日中午還將到四結金土地公廟參拜，下午則西進三星蔥仔寮農場體驗DIY。

民眾黨主席柯文哲（前排左四）、民眾黨立法委員陳琬惠（前排左三）、南天宮主委林棋山...
民眾黨主席柯文哲（前排左四）、民眾黨立法委員陳琬惠（前排左三）、南天宮主委林棋山（前排左五）等人參拜媽祖。(記者陳敬丰／攝影)
民眾黨主席柯文哲（左二）到宜蘭，首站赴南方澳南天宮。(記者陳敬丰／攝影)
民眾黨主席柯文哲（左二）到宜蘭，首站赴南方澳南天宮。(記者陳敬丰／攝影)
民眾黨主席柯文哲參拜南天宮媽祖。(記者陳敬丰／攝影)
民眾黨主席柯文哲參拜南天宮媽祖。(記者陳敬丰／攝影)
民眾黨主席柯文哲與特地到南天宮的熱情民眾合影。(記者陳敬丰／攝影)
民眾黨主席柯文哲與特地到南天宮的熱情民眾合影。(記者陳敬丰／攝影)

柯文哲 郭台銘 侯友宜

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