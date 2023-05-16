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侯友宜徵召穩了？挺郭台銘記者會、餐會突取消

中常委角力 沈智慧提案徵召郭台銘

記者劉宛琳、鄭媁／台北16日電
國民黨中常委沈智慧（中）、鄭任宗（左）及立委陳玉珍（右）14日參加鴻海集團創辦人郭台銘陣營餐宴，強調支持提名郭台銘。(記者許正宏／攝影)
國民黨中常委沈智慧（中）、鄭任宗（左）及立委陳玉珍（右）14日參加鴻海集團創辦人郭台銘陣營餐宴，強調支持提名郭台銘。(記者許正宏／攝影)

國民黨徵召何人參選總統，引發黨內中常委角力。中常委沈智慧在中常會連署提案，建請國民黨主席朱立倫徵召郭台銘成為2024總統提名人，若結果不如預期，就要強勢翻盤。

不過，對於挺郭中常委接連放話及提案，國民黨副秘書長、黨團書記長謝衣鳯表示，黨主席朱立倫已經說過非常多次，他是依據科學數據、所有立委和縣市首長的意見，大公無私來推出國民黨總統參選人，這一次大家一定要團結合作，才能贏得2024的大選，國民黨沒有分裂的本錢。

謝衣鳯還強調，如果有部分中常委因為支持特定的總統參選人而連署，在中常會反對黨中央所提出的總統參選人，「破壞團結的人，絕對是國民黨的罪人，也是這次合作贏得勝選的罪人」。

沈智慧等挺郭中常委提案內容指出，近月所有民間呼聲、民調及網路聲量，都顯示郭台銘已經領先所有擬參選人，特別是幾場造勢活動，地方民眾反應強烈熱絡，證明郭台銘是最有2024勝選能力的候選人，且郭台銘關心全台民眾的安危，在疫情最嚴重的時刻採購BNT疫苗守護群眾生命，不僅台灣大多數民眾肯定，且熱烈期待郭出來參選中華民國總統。

提案表示，郭台銘過去的歷練和能力，普受國際及大多數民眾的肯定，尤其在台美關係及兩岸關係上，郭有堅強的關係人脈，可以穩定兩岸關係及拓展台灣的國際空間。

該提案最後要求，當前郭台銘是中國國民黨最適合的總統參選人，建請黨主席朱立倫提名郭為2024中國國民黨總統提名人。

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