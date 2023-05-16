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侯友宜徵召穩了？挺郭台銘記者會、餐會突取消

郭派頻出招 侯派蔣根煌斥差勁

記者張睿廷、李成蔭／新北16日電
新北市議長蔣根煌（左）表示，17日將特別返台參加中常會，表達支持黨中央徵召新北市長侯友宜（右）參選總統的立場。(本報資料照片)
新北市議長蔣根煌（左）表示，17日將特別返台參加中常會，表達支持黨中央徵召新北市長侯友宜（右）參選總統的立場。(本報資料照片)

國民黨中央明天中常會，預計宣布總統參選人，熱門人選新北市長侯友宜昨天待在市府開會，刻意低調。對於挺侯、挺郭派大角力，有人擔心「火車對撞」不利團結，中常委、新北市議長蔣根煌則對挺郭派將連署直斥「很差勁」，決定提早返台出席中常會，力挺侯友宜。

挺郭派頻頻出招，不斷向黨中央施壓，挺侯派也不甘示弱，考慮回擊。倒是侯友宜老神在在，市府人員透露侯「心情很輕鬆」，昨晚傳朱立倫約見侯友宜，市府也證實侯友宜晚間確實有「不公開行程」。

挺郭派中常委傳出可能發動連署，提案請朱立倫徵召郭台銘，蔣根煌聽到消息，直斥「很差勁，不應該這麼做，國民黨內應該要合作，而不是用這種手法搞對立」。

蔣根煌說，昨天他帶體育總會選手至沖繩參訪，原本後天才返台，如今決定明天一定會在中常會表達支持侯友宜。有挺侯派中常委說，蔣根煌為此提早返台，可能有反制動作，包括動員及在中常會上帶領挺侯派對抗挺郭派。

蔣根煌表示，中常委挺侯派居多，中常會不太可能影響結果，中常委關係不錯可溝通，不擔心會因徵召起紛爭，大家也不希望影響黨內團結。他說，不管黨中央最後徵召侯友宜還是郭台銘，都是朱立倫經內參式民調及各種方式做出來的選擇，中常委對結果應不會有太多意見。

前中常委林金結說，現任中常委多是朱立倫人馬，當初也是中常會「授權」朱決定人選，再鬧下去會讓外界看笑話。國民黨中常委、立委洪孟楷表示，國民黨這次真的不能再分裂，否則沒辦法下架貪腐集團，受傷的還是國人，呼籲大家明天結果出爐後，團結相挺推出來的總統參選人。

侯友宜 國民黨 郭台銘

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