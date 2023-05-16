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親綠民調：51%不挺綠2024完全執政 掌舵7年人民失望

台灣新聞組╱台北16日電
台灣民意基金會15日公布最新民調，結果顯示，民進黨完全執政7年後，如今過半數選民反對民進黨明年繼續完全執政。圖為民進黨黨主席賴清德。(本報資料照片)
台灣民意基金會15日公布最新民調，結果顯示，民進黨完全執政7年後，如今過半數選民反對民進黨明年繼續完全執政。圖為民進黨黨主席賴清德。(本報資料照片)

台灣民意基金會昨天發布即時民調，過半民眾不支持2024年民進黨繼續完全執政，支持民進黨繼續執政的只有四成受訪者。

這項調查結果發現，有關民進黨繼續完全執政，16.3%民眾非常支持，23.7%還算支持，21.5%不太支持， 29.6%一點也不支持，7.2%沒意見，1.7%不知道或拒答。

基金會董事長游盈隆表示，從年齡層看，除了65歲及以上選民多數支持民進黨明年總統當選，國會過半訴求外，64歲以下選民多數不支持。20歲至24歲42%支持，45%不支持。25歲至34歲38%支持，46%不支持。35歲至44歲38%支持，58%不支持。45歲至54歲34%支持，63%不支持。55歲至64歲35%支持，59%不支持。65歲及以上，53%支持，35%不支持。

教育背景看，游盈隆說，初中及國中及以下教育程度者高比例支持，高中職及以上教育程度者則是高比例不支持。從職業背景看，有5類職業背景選民明顯過半數不支持，其中尤其以軍公教人員73%不支持最為凸顯，從某個角度看，中產階級選民目前選擇不站在民進黨這一邊，他們或許在總統選舉可支持民進黨候選人，但不支持讓民進黨繼續完全執政。

從6都16縣市角度看，游說，除了台南市和高雄市多數支持民進黨明年「總統當選，國會過半」外，台北市、新北市、桃園市、台中市和其他16縣市皆呈現多數不支持的狀態。

游盈隆表示，民意顯示20歲以上台灣人，51%不支持民進黨繼續完全執政，40%支持。這項發現傳達了一個重要清楚的訊息，民進黨自2016年完全執政7年後，如今過半數選民表態拒絕民進黨明年繼續完全執政。尤其當20-64歲選民多數不支持、高中職及以上教育程度選民過半數不支持、中性選民近半數不支持，全台除台南市與高雄市之外，其他地區多數不支持等等現象，這意味民進黨明年總統當選，國會過半的美夢，可能變成惡夢。

游盈隆說，究竟民進黨七年完全執政是有多令人民絕望？在哪些施政領域或項目讓人民如此不滿，甚至心碎，是內政還是兩岸、外交、國防？或是清廉、黑金、學倫等道德信用破產問題？才導致今天這種極端政治意見氣候的形成，值得各方重視。

該調查訪問期間是5月8日至9日兩天，對象以全台20歲以上成年人。抽樣方法是以全台住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣，有效樣本1076人，抽樣誤差在95%信心水準，約正負3個百分點。依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。

民進黨 教育 破產

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