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賴：勝選將在政院設專案辦公室 在野轟：國家隊滿天飛

記者林銘翰、鄭媁／台北16日電
行政院長陳建仁(前排中)日前出席全民反詐記者會，成立「打詐國家隊」，防範詐騙集團。(本報資料照片)
行政院長陳建仁(前排中)日前出席全民反詐記者會，成立「打詐國家隊」，防範詐騙集團。(本報資料照片)

民進黨總統參選人賴清德前天說，如果有機會領導國家，他要在行政院設專案辦公室，加強中央和地方合作，建立區域聯合治理。時代力量發言人余佳蒨昨天質疑，政府的專案辦公室和國家隊琳瑯滿目，根本沒辦法解決任何問題，難道民進黨執政的治國之道，只剩下滿天飛的專案辦公室跟國家隊？

國民黨立委洪孟楷表示，民進黨政府執政七年多以來巧立名目，設立各種辦公室和國家隊，目標聽來豐滿，實際解決問題卻很骨感，除了加人與加錢，到底和現有機制有何不同？最後還是成為另類的疊床架屋。

洪孟楷質疑，賴清德聲稱要建立區域聯合治理，但是行政院轄下已經有雲嘉南辦公室，高高屏也有相關機制，而且區域治理和各縣市政府須有相關配合，與其再去創立專案辦公室，不如思考如何調整長期被詬病的「財政收支劃分法」，讓各縣市預算能更準確到位，否則為設而設，無法發揮應得效果，反而拖累行政效率。

民眾黨立法院黨團總召邱臣遠表示，民進黨除了口號治國，還有一招就是大撒幣，這些都是短期的政治效益，不管是很多大撒幣的政策，或者是要成立國家隊或聯合辦公室，可以說都是各行其是，三個和尚沒水喝。

邱臣遠指出，面對現在低薪、通膨與高房價的問題，還有社會治安、詐騙與個資外洩嚴重的問題，「山也國家隊，海也國家隊」，即使政府成立很多國家隊跟專案辦公室，但是根本無法有效地完成相關政策，而頭痛醫頭、腳痛醫腳的結果，就是背離人民的期望。

余佳蒨指出，政府聲稱要透過辦公室或國家隊，集結國家資源推動各式政策，但是這些專案辦公室和國家隊，既找不到解方，也不積極推動修法，只是讓政府組織疊床架屋。

她認為，賴清德仍然搞不清楚地方建設的癥結所在；民眾真正期待的是政府能夠具體解決人民所面對的困境，而不是口號治國。

民進黨團總召柯建銘回應表示，這些說法是在抹黑，尤其選舉快要到了，什麼事情都可以被拿來抹黑，民進黨在做事情都很務實，口號怎麼可以拿來治國，請時代力量停止抹黑，適可而止。

蔡政府的國家隊、辦公室
蔡政府的國家隊、辦公室

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