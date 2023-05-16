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2024立委選戰 藍徵召游淑慧挑戰綠王世堅

記者林麗玉、鍾維軒／台北16日電
台北市議員游淑慧確定參選大同、南士林選區，也將與民進黨強將王世堅對決。兩人都強調，這是良性的君子與淑女之爭。不過被問到關鍵問題，還是嗅得出一絲「先禮後兵」的氣息。(記者龔盈全、楊凱竣／攝影)
台北市議員游淑慧確定參選大同、南士林選區，也將與民進黨強將王世堅對決。兩人都強調，這是良性的君子與淑女之爭。不過被問到關鍵問題，還是嗅得出一絲「先禮後兵」的氣息。(記者龔盈全、楊凱竣／攝影)

國民黨北市黨部主委黃呂錦茹昨證實，將徵召議員游淑慧選大同南士林選區，挑戰民進黨議員王世堅。游淑慧昨表示，生於憂患、死於安樂，將以團體戰策略迎戰王世堅；王世堅則說意外，直言「嚇一跳，以為她不會離開港湖」，也讚游淑慧才貌雙全，兩人是君子與淑女之爭。

2024立委選戰，游淑慧日前在新北市長侯友宜協調下退出港湖初選，昨天中午與黃呂錦茹討論之後，確定轉戰藍營艱困選區大同南士林區。游淑慧說，她不會天人交戰，對她而言，挑戰國民黨艱困選區就是個工作，想辦法把工作做好。

王世堅表示，游淑慧在問政、地方服務都很深入，離開原有選區，重新投入士林、大同，都令他相當意外，當然不管哪個政黨推派候選人，都必須歡迎。

媒體也問兩人是否「先禮後兵」，之後打選戰恐「刀刀見骨」？王世堅稱「不會、不會」，初選過程自己都是被殺的分，會直覺用手擋、回嘴，但未來一定是「打不還手、罵不還口」，知道游淑慧不會藉由打罵當作勝選利器。

由於先前民進黨初選廝殺激烈，王世堅能否整合士林大同綠營選票？游淑慧認為，現任立委何志偉的支持者心裡還是有一點糾糾結結，王世堅初選攻擊太過，讓很多支持何的選民心裡有一點受傷；王世堅則說「我不以為意」，因為自己是被攻擊的一方，但應該要更進步，學會打不還手、罵不還口。

游淑慧也提到，王世堅對士林區不熟，反而是她過去在北市府任職時，各區業務都有接觸，每一區都有熟識的好朋友；王世堅表示，自己不會輸給游，畢竟他在大同區出生，服務20年，兩人實力旗鼓相當。

國民黨 民進黨 侯友宜

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