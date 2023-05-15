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新聞眼／南韓NCC主委被起訴 台灣檢察官還在睡

重磅快評
NCC主委陳耀祥因中天及鏡電視案多次被告發，檢察官至今未見任何作為。（本報資料照片）
NCC主委陳耀祥因中天及鏡電視案多次被告發，檢察官至今未見任何作為。（本報資料照片）

國家通訊傳播委員會（NCC）對中天電視撤照跟裁罰的多項官司都被法院判決敗訴，法務部長蔡清祥在法院公開表態說：「這種情形確實不多見。」但NCC因中天跟鏡電視案，主委陳耀祥多次被告發，檢察官至今未見任何作為，對比南韓檢察官這個月初起訴類似台灣的NCC主委，指控他在審查電視台換執照時涉嫌操縱分數，台灣檢察官能不汗顏？

南韓檢察官5月2日起訴韓國通信委員會（Korea Communications Commission, 即KCC）主席韓相赫（音譯：Han Sang-hyuk），指控他在2020年KCC審查有線頻道電視TV Chosun的廣播許可證更新過程中，涉嫌指導審查官員在評估時打低分。

檢方指控的事證包括，KCC負責人在審照前，預先安排了一名曾批評TV Chosun的社運人士，擔任負責重新許可評論的委員會評審團成員。透過挑選有特定立場審查委員的方式，操縱是否核發有線電視台的執照。最後，TV Chosun獲得653.39分，勉強通過有線頻道許可更新的650分門檻，獲得有條件批准。

類似的情節，台灣同樣上演過，中天新聞台三年前申請換發衛星廣播頻道執照，被NCC的評審委員決議不予換照。

當年一份疑似總統府遭駭而外流寄送給各媒體的密件中，便曾提及「三位NCC新任委員中，一位是現任主秘，另二人是媒改學者。致達（行政院政委黃致達）說，兩人偏綠，可以配合處理中天。」雖然官方否認密件內容的真實性，但最後結果卻顯示都是照著劇本走。

蔡政府的媒體證照的審查，跟韓國政府行徑類似，但首爾的檢察官追查後，如今起訴南韓KCC主席，雖然他矢口否認犯法，但檢察官仍認定他涉嫌妨礙司法、偽造官方文件等罪名而提起公訴。

對照NCC這幾年多起預設立場的作為，不僅已有多件對電視台裁罰的處分遭法院撤銷，對中天撤照的審查過程，不僅挑選的委員被懷疑有特定立場，連台北高等行政法院直接點出NCC在開會前一周還動手腳、突然更換評分標準的明顯程序違法作為，如此大膽卻不守法的行徑，號稱負責守護法治的檢察官卻絲毫不見作為。

NCC在中天換照案被點出程序問題而遭判敗訴後，仍大辣辣對外宣稱「即便重新評分，中天仍為不及格」。如此對中天電視百般挑剔，但對鏡電視的審查則是百般維護，對於資金來源、人頭股東等諸多爭議幾乎全視而不見。

更荒謬的是，民進黨前秘書長洪耀福都曾向媒體坦承，府院有共識後，找他這個「民間人士」去幫忙跟NCC「溝通」；NCC主委陳耀祥在國會也承認過洪耀福曾對他關心鏡電視案；如此肆無忌憚地將政治黑手伸入獨立機關，不只完全背離民進黨過去訴求的黨政軍退出政黨，更是赤裸裸踐踏台灣民主。

陳耀祥即使被檢舉護航鏡電視取得執照，被台北地檢署列他字案瀆職罪被告，卻還能理直氣壯堅持自己不須迴避，仍主持會議與討論相關案件。一個政府機關做出這麼多件被法院認定違法的行政處分，機關首長卻毫無檢討，還口口聲聲強調NCC的權責。

對政府機關首長而言，若有行政處分遭法院判決違法，竟可無人負責、任由一犯再犯，完全無視對民眾權益的傷害、對法治國原則的腐蝕，台灣檢察官是否應看看南韓檢察官的行動，還能繼續視若無睹？（轉載自聯合新聞網「重磅快評」）

檢察官 南韓 民進黨

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