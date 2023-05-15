新聞眼／組織改造吃相難看 綠營選前拆彈

行政院組織改造，僅剩交通部觀光署採雙軌制。(本報資料照片)

為避免組改最後一哩路旁生枝節，民進黨 釋出善意，將原定四個三級機關首長採常務及政務雙軌制，讓步到僅剩交通部觀光 署採雙軌制。只是，如今民進黨國會過半，若要按照現有版本強行通過，絕非難事；此番退讓，意欲何為？

行政院自2012年推動組織改造至今，三級機關首長採雙軌制雖然早有先例，不過，這波組改原要再加四個機關首長採行雙軌，即使占整體比率極低，仍掀起不小波瀾。人事行政總處不斷強調，現有的七個雙軌制的三級機關中，僅三個為政務任用，環境部化學物質管理署改制後，也改回單軌制。

不過，中央機關組織基準法已明定，三級機關首長以常任為原則，政務為例外。人事任用完全由上意定奪，雙軌大門一開，若劣幣驅逐良幣，文官升遷制度怎會完全不受影響？其次，經濟部資源豐富，是年度總預算 中經費位居第四的部會，要採雙軌任用的新設三級機關中，經濟部轄下就有三個署，自然容易被聯想拿行政資源補助親綠產業。

本報系聯合報月初民調顯示，希望政黨輪替的聲浪不小，三成四選民最不希望看到民進黨在2024總統大選勝出。大環境選情並非有利綠營，或許促使民進黨加快清理不必要的立法戰場。

行政院長陳建仁上任後，幾未通過任何爭議議案，顯示蔡總統最後任期「不求有功，但求無過」的守成心態。隨著下半年選戰即將開跑，民進黨有執政包袱，自然不會希望讓幾個機關首長要雙軌任用，成為阻礙組改法案通過的絆腳石；與其落人話柄，不如以退為進，讓法案順利三讀。

再者，彈性的選才制度設計固然立意良善，但無論哪一黨執政，都會有人事酬庸的質疑，民進黨索性回歸正軌，也算提前為選舉拆彈，一舉數得。