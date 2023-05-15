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黑白集／總統府住一晚 成綠選舉工具

黑白集
「魔獸」霍華德(左)與副總統賴清德(右)合拍「來去總統府住一晚」活動宣傳片。（取材自賴清德臉書）
「魔獸」霍華德(左)與副總統賴清德(右)合拍「來去總統府住一晚」活動宣傳片。（取材自賴清德臉書）

球星「魔獸」霍華德應邀拍攝「來去住總統府」宣傳片，合體副總統賴清德。影片中，魔獸興奮地問賴清德：「真的可以住總統府嗎？我甚至不確定這在我的國家是否合法。」賴清德笑答：「這就是為什麼說台灣是自由的國家！」

魔獸的興奮可以理解，賴清德的回答則不知所云。賴清德難道不知道，「住總統府」這個活動，僅「限非中華民國籍」嗎？蔡政府開放總統府一隅供外籍網紅申請住宿，以換取他們為台宣傳，這無可厚非。但是，活動刻意排除中華民國國民，竟能說成「台灣是自由的國家」，不嫌太誇張嗎？

何況，賴清德現在的另一身分是「民進黨總統候選人」，文化總會特別安排他和魔獸同框對談，這是拿總統府當成助選工具，根本是「黨政不分」。賴清德當然知道此一安排用心何在，以他的「潔癖」竟未拒絕，還配合演出，未免有失君子精神。

尤其，魔獸在影片中兩度提到台灣時用了「國家」一詞，竟惹來大陸網友群起圍攻。魔獸只好趕忙道歉，稱自己無意傷害任何人。小粉紅的崩潰固可置之不理，但蔡政府只顧自己宣傳，無端將一名國際球星捲進兩岸煙硝，不覺可議嗎？任意利用球星的善意，就算能為綠營掙得一些選票，卻害對方形象受損，有何光榮可言！

總統府被工具化至此，百姓能不火大？

賴清德 中華民國 民進黨

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