我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

泰大選爆黑馬 前進黨領袖皮塔是哈佛校友、娶女明星 年輕人力挺

「毀滅性災難」若國債違約 購屋成本恐暴增22%

新聞眼／徵召標準不明…藍掀牌後挑戰才開始

記者 劉宛琳、林河名
國民黨2024總統提名之爭進入最後階段，新北市長侯友宜（右二）與鴻海創辦人郭台銘（左二）。(本報資料照片)
國民黨2024總統提名之爭進入最後階段，新北市長侯友宜（右二）與鴻海創辦人郭台銘（左二）。(本報資料照片)

國民黨最快17日徵召總統參選人，鴻海創辦人郭台銘急起直追，與新北市長侯友宜民調呈現拉鋸戰。國民黨主席朱立倫所謂的「科學民調、徵詢黨內意見」，看似合理，卻沒有白紙黑字的辦法與規則，最後若有一方對結果有異議，別說黨主席，連全黨都難以承擔後果。國民黨四年前的分裂大戲，恐將歷史重演。

挺郭中常委放話17日若提名侯友宜，他們將會有所動作。相對郭陣營的來勢洶洶，侯陣營的低調被認為早已「內定」，黨內則深怕郭台銘不滿又會再度震盪國民黨選情。據了解，不只郭營，若侯營失利，反應不會比郭小，反彈力道恐比四年前韓國瑜對初選制度五點聲明中所批「政治權貴的密室協商」還嚴重。

國民黨中央持續滾動式民調，據掌握，上周一份黨內民調，侯友宜略勝郭台銘。不過，近期不少民調機構持續公布，侯郭各有輸贏。朱立倫雖說「民調機構是否有帶風向或特定立場的，我們也會加以考量」，但朱徵詢黨內意見，各方也有明顯不同答案；最終侯郭誰能勝出獲徵召，恐怕還是繫於黨中央少數人的一念之間。

朱兩個月前喊出徵召，替甫連任新北市長的侯友宜和沒有黨籍的郭台銘解了套，但徵召的標準和條件，卻沒有人知道，除了讓黨內質疑徵召的公平性，也因侯郭兩人民調逐漸拉近，讓問題更加複雜難解。

民眾黨主席柯文哲取笑郭台銘，連國民黨總統徵召的比賽規則都不清楚，還去參加比賽。言下之意不無提醒郭台銘須自負後果。郭台銘也在宣布爭取徵召的第一場記者會就明說，若國民黨最後提名侯友宜，他也會支持。

只是，知其不可而為是一回事，能不能願賭服輸又是另一回事。況且，當時兩人民調還有明顯差距，現在兩人民調幾乎打平，是否讓郭台銘願意團結的初心，也縮到「誤差範圍」，甚至更小？

徵召的遊戲規則不明已是事實，若要走完提名、走向勝利，除了黨主席朱立倫應以「智慧」解套，參賽者更必須像韓國瑜所說「無論誰當隊長，參與選拔的隊員都要彼此支持，維繫團隊」，否則，四年前錯過了一次團結的機會，四年後的今天，會不會又錯過第二次？

民調 郭台銘 國民黨

上一則

全台串聯保護傘 終結行人地獄 8月上凱道

下一則

總統提名侯郭爭本周掀牌 藍中常委角力

延伸閱讀

國民黨總統參選人徵召在即 郭拜會韓國瑜 侯不會大動作

國民黨總統參選人徵召在即 郭拜會韓國瑜 侯不會大動作
郭台銘主張跟中共全面談判 綠委譏連富士康都無力抵抗

郭台銘主張跟中共全面談判 綠委譏連富士康都無力抵抗
郭台銘見完柯文哲後 今拜會韓國瑜

郭台銘見完柯文哲後 今拜會韓國瑜
郭台銘主張與陸重啟談判 侯友宜強調兩岸和平國家太平

郭台銘主張與陸重啟談判 侯友宜強調兩岸和平國家太平

熱門新聞

SWAG宣布八軍團前輔導長內內正式出道，並預告9日有直播處女秀。（取材自IG）

營區內激戰影片外流遭汰除 女輔導長轉戰成人平台

2023-05-09 02:26
台大27日將舉行111學年度畢業典禮，當天將邀請重磅嘉賓擔為畢業生致詞。圖／聯合報系資料照、路透（合成圖）

台大畢業典禮請到這位大咖 校友瘋狂：想拿顯卡簽名

2023-05-09 19:49
誠品回應，面對網路各種破解與侵害手法日新月異，誠品將持續強化資訊安全防護並定期提醒顧客。感謝外界相關的關心與指教。示意圖。(圖:誠品提供)

誠品買書「阿共打來怎麼辦」台灣民眾竟接到中國統戰電話

2023-05-14 02:40
台北知名大學學府理工科碩士班女研究生，戀上李姓男教授發生不倫戀之後，不滿教授事後未持續展現熱情，上網散布李的裸照、誹謗李始亂終棄。示意圖／Ingimage

台最高學府「師生戀」後教授不熱情 女研究生瘋狂報復

2023-05-08 15:31
鴻海創辦人郭台銘造勢晚會上秀「兩岸和平」毛筆字畫，不料疑因工作人員沒有掛好，在晚會時掉落地面。(記者黃仲裕／攝影)

郭台銘造勢晚會秀「兩岸和平」毛筆字畫 卻糗掉地上

2023-05-11 09:23
台中捷運豐樂站驚傳有路邊施工中的建案「文心愛悅」有鐵架倒塌，插入行駛中的台中捷運車廂的工安意外。（記者黃仲裕／攝影）

恐怖吊臂刺穿中捷釀1死10傷 土木技師曝：疑塔吊3點釀禍

2023-05-10 07:37

超人氣

更多 >
「媽媽，這就是情緒啊！」4歲亞裔童高情商對話 融化千萬人

「媽媽，這就是情緒啊！」4歲亞裔童高情商對話 融化千萬人
泰國大選完成97%計票 反對派朝扳倒軍方勢力挺進

泰國大選完成97%計票 反對派朝扳倒軍方勢力挺進
史無前例…傑尼斯為創辦人猥褻黑歷史道歉了

史無前例…傑尼斯為創辦人猥褻黑歷史道歉了
厄多安與對手得票率皆未過半 土耳其大選將進入第二輪決選

厄多安與對手得票率皆未過半 土耳其大選將進入第二輪決選
台年輕男女購物拒補稅37萬美元就離境 日海關無力追討

台年輕男女購物拒補稅37萬美元就離境 日海關無力追討