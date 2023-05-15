新聞眼／徵召標準不明…藍掀牌後挑戰才開始

國民黨2024總統提名之爭進入最後階段，新北市長侯友宜（右二）與鴻海創辦人郭台銘（左二）。(本報資料照片)

國民黨 最快17日徵召總統參選人，鴻海創辦人郭台銘 急起直追，與新北市長侯友宜民調 呈現拉鋸戰。國民黨主席朱立倫所謂的「科學民調、徵詢黨內意見」，看似合理，卻沒有白紙黑字的辦法與規則，最後若有一方對結果有異議，別說黨主席，連全黨都難以承擔後果。國民黨四年前的分裂大戲，恐將歷史重演。

挺郭中常委放話17日若提名侯友宜，他們將會有所動作。相對郭陣營的來勢洶洶，侯陣營的低調被認為早已「內定」，黨內則深怕郭台銘不滿又會再度震盪國民黨選情。據了解，不只郭營，若侯營失利，反應不會比郭小，反彈力道恐比四年前韓國瑜對初選制度五點聲明中所批「政治權貴的密室協商」還嚴重。

國民黨中央持續滾動式民調，據掌握，上周一份黨內民調，侯友宜略勝郭台銘。不過，近期不少民調機構持續公布，侯郭各有輸贏。朱立倫雖說「民調機構是否有帶風向或特定立場的，我們也會加以考量」，但朱徵詢黨內意見，各方也有明顯不同答案；最終侯郭誰能勝出獲徵召，恐怕還是繫於黨中央少數人的一念之間。

朱兩個月前喊出徵召，替甫連任新北市長的侯友宜和沒有黨籍的郭台銘解了套，但徵召的標準和條件，卻沒有人知道，除了讓黨內質疑徵召的公平性，也因侯郭兩人民調逐漸拉近，讓問題更加複雜難解。

民眾黨主席柯文哲取笑郭台銘，連國民黨總統徵召的比賽規則都不清楚，還去參加比賽。言下之意不無提醒郭台銘須自負後果。郭台銘也在宣布爭取徵召的第一場記者會就明說，若國民黨最後提名侯友宜，他也會支持。

只是，知其不可而為是一回事，能不能願賭服輸又是另一回事。況且，當時兩人民調還有明顯差距，現在兩人民調幾乎打平，是否讓郭台銘願意團結的初心，也縮到「誤差範圍」，甚至更小？

徵召的遊戲規則不明已是事實，若要走完提名、走向勝利，除了黨主席朱立倫應以「智慧」解套，參賽者更必須像韓國瑜所說「無論誰當隊長，參與選拔的隊員都要彼此支持，維繫團隊」，否則，四年前錯過了一次團結的機會，四年後的今天，會不會又錯過第二次？