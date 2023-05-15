徵召在即 郭拜會韓國瑜喊團結 侯鋪陳完成不會有大動作

國民黨中常會4月公布第一波立委提名名單時，新北市長侯友宜（右）與黨主席朱立倫（左）握手擁抱。(本報資料照片)

鴻海創辦人郭台銘 昨天上午赴雲林縣拜會高雄市前市長韓國瑜 ，當面向韓國瑜道歉。郭台銘在臉書分享兩人四手交疊緊握的合影，指四年前他們錯過了一次團結的機會，「四年後的今天，我們不會也不能錯過第二次。」

韓國瑜也在臉書表示，四年前教訓告訴我們，初選是隊友間隊長的選拔，不是隊友間廝殺，無論誰當隊長，參與選拔的隊員都要彼此支持，維繫團隊；沒有隊友彼此相互支持，分崩離析的球隊，只會讓球迷再次失望。

此外，國民黨徵召提名總統人選前的「會前會」，傳出黨主席朱立倫將在今晚與郭台銘見面，不過雙方不願證實。郭今天將拜會苗栗縣議會，與議長和議員交流。

郭台銘說，兩人昨天交流討論對民意的重視，對人民的愛護，對社會的關懷；韓國瑜和他對中華民國的前途、兩岸情勢的穩定、台灣經濟的發展，都表達了深沉的憂慮。

韓表示，中華民國是我們的國，台灣是我們的家，中華文化是我們的根，民主自由是我們的寶，2024是決定中華民國國運的一年，凝聚最大力量，下架貪腐集團；「國、家、根、寶」才是大我，其餘的小我微不足道，無論誰是隊長，都要彼此支持，人民期待的勝利才會到來。

國民黨預計後天徵召提名總統參選人，據了解，熱門人選之一的新北市長侯友宜 與黨中央將先「會談」，可能討論徵召人選出爐後的重要發言內容。近侯人士透露，當天侯友宜「至少」可以立委提名委員的身分出席。國民黨人選公布前，侯不會有大動作，以免影響藍營團結。

藍營人士分析，新北市議會總質詢剛結束，侯友宜對國政、市政看法表露無遺，徵召前的鋪陳已完成，接下來除因應黨中央徵召結果，也要為市政留守布局，畢竟有些人可能會離職加入選辦。