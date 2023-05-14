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國民黨總統參選人徵召在即 郭拜會韓國瑜 侯不會大動作

記者劉宛琳、蔡維斌、陳雅玲、張睿廷／連線即時報導
鴻海創辦人郭台銘拜會高雄市前市長韓國瑜。（圖：郭台銘辦公室提供）
鴻海創辦人郭台銘拜會高雄市前市長韓國瑜。（圖：郭台銘辦公室提供）

鴻海創辦人郭台銘14日上午赴雲林縣拜會高雄市前市長韓國瑜，當面向韓國瑜道歉。郭台銘在臉書分享兩人4手交疊緊握的合影，指4年前他們錯過了一次團結的機會，「4年後的今天，我們不會也不能錯過第二次。」

國民黨預計後天徵召提名總統參選人，據了解，熱門人選之一的新北市長侯友宜與黨中央將先「會談」，可能討論徵召人選出爐後的重要發言內容。近侯人士透露，當天侯友宜「至少」可以立委提名委員的身分出席。國民黨人選公布前，侯不會有大動作，以免影響藍營團結。

據報導，韓國瑜在臉書表示，4年前教訓告訴我們，初選是隊友間隊長的選拔，不是隊友間廝殺，無論誰當隊長，參與選拔的隊員都要彼此支持，維繫團隊；沒有隊友彼此相互支持，分崩離析的球隊，只會讓球迷再次失望。

此外，國民黨徵召提名總統人選前的「會前會」，傳出黨主席朱立倫將在今晚與郭台銘見面，不過雙方不願證實。郭今天將拜會苗栗縣議會，與議長和議員交流。

郭台銘說，兩人昨天交流討論對民意的重視，對人民的愛護，對社會的關懷；韓國瑜和他對中華民國的前途、兩岸情勢的穩定、台灣經濟的發展，都表達了深沉的憂慮。

郭台銘說，韓國瑜常提到「莫忘世上苦人多」，這句話是那麼熱情溫暖，感染與激勵了每一個在乎台灣未來的真心；這次選舉是台灣回歸正向與善良的分水嶺，他將窮盡一切力量，促成「凝聚最大力量 下架貪腐集團」的期許，讓台灣安全，人民有錢，往更好的未來改變，捍衛中華民國。

韓國瑜表示，郭台銘聊了很多；選舉年年有，政治人物來來去去，但2024年的總統大選，是瞬息萬變的國際情勢中，中華民國國運的轉捩點。

韓表示，中華民國是我們的國，台灣是我們的家，中華文化是我們的根，民主自由是我們的寶，2024是決定中華民國國運的1年，凝聚最大力量，下架貪腐集團；「國、家、根、寶」才是大我，其餘的小我微不足道，無論誰是隊長，都要彼此支持，人民期待的勝利才會到來。

侯友宜上次出席國民黨中常會已經是1個月前，當時外界解讀是為參選2024拉近和黨中央、立委參選人的距離。隨後侯友宜先後出訪新加坡、 赴新北市議會總質詢，後天將再度赴黨中央，當天國民黨中常會預計徵召總統參選人，時機分外敏感。

先前媒體傳出黨中央和侯友宜將有一場徵召前的會前會，但時間和近侯人士了解的會談時間卻有出入。近侯人士說，會談主軸極可能聚焦在徵召後的發言與動作，為了提名後的團結，提名前侯友宜也不會有大動作，畢竟徵召只是開始，後續整合更重要，要預留協調空間。近侯人士指出，提名結果出來後，侯友宜會說明接下來的策略，讓支持者相信他是能擔當重責大任的人。

國民黨中常會四月公布第一波立委提名名單時，新北市長侯友宜（右）與黨主席朱立倫（左...
國民黨中常會四月公布第一波立委提名名單時，新北市長侯友宜（右）與黨主席朱立倫（左）握手擁抱。（本報資料照片）
鴻海創辦人郭台銘（左）與國民黨主席朱立倫（右）昨天出席佛誕浴佛孝親感恩祈福會，兩...
鴻海創辦人郭台銘（左）與國民黨主席朱立倫（右）昨天出席佛誕浴佛孝親感恩祈福會，兩人握手致意。（記者葉信菉／攝影）

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