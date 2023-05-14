選罷法「排黑」有違憲爭議 10綠委盼立院長踩煞車

前總統陳水扁（右二）日前批評選罷法修法草案規定涉犯「洗錢防制法」終身不得參選，有違憲爭議，民進黨立法院黨團總召柯建銘（ 右）表情顯得尷尬。(本報資料照片)

陳水扁 之子、高雄市前議員陳致中涉洗錢案入獄服刑，扁上凱道向蔡總統請願，疾呼選罷法「排黑條款」限制涉犯洗錢防制罪者終身不得參選有違憲爭議；今天母親節，吳淑珍將接受扁專訪揭密三一九槍擊案、談送扁父子入獄的心情。扁家大演悲情戲碼，選罷法怎麼修，民進黨 內陷入兩難。

據悉，選罷法修正另有未爆彈。傳出在初審中已被刪除的條文「死而復生」，在選罷法第26條第九款明定「受死刑、無期徒刑或十年以上有期徒刑之判決尚未確定者，不得參選。」也將在朝野協商再被納入，再次引發高度爭議。

民進黨立院黨團內部對於選罷法「排黑條款」修法的不滿意見正在累積，十位民進黨立委上周三更找上立法院長游錫堃「陳情」，盼為爭議條文踩煞車。與會綠委說，公職人員選罷法適用範圍小至村里長，現在以總統副總統選舉罷免法的標準來要求村里長太誇張，不符比例原則；且尚未判決確定就要剝奪參政權，根本違反無罪推定原則，也有綠委指出，哪些犯罪樣態要被剝奪參選公職權利，用列舉式的很容易掛一漏萬。

與會綠委說，大家找上游錫堃，因為民進黨團內部溝通碰壁，總召柯建銘溝通此案時都說「這是主席（賴清德 ）展現排黑金的修法意志」；搬出賴清德，誰還敢具名唱反調？

公督盟理事長曾建元認為，違反比例原則毋庸置疑，從事公職是憲法保障之人民基本權利，對於基本權利的限制必須合乎憲法第23條，以及最重要的比例原則。

曾建元指出，這次修法的荒謬之處在於，也剝奪了服刑完畢的更生人服公職的權利，更全盤否定台灣刑法教化的功能，只要過去有所瑕疵，就剝奪權利終身，根本違反比例原則，矯枉過正。

清華大學通識教育中心主任翁曉玲則持不同意見，她認為，選舉涉及民主政治的健全發展，若能對於候選人的資格採取高標準，未來選賢與能，從「清廉參政」、提高民主素質以及杜絕黑金的角度來講，她個人支持這樣的修法。

據了解，藍營內部對於排黑條款太嚴格也有疑慮，有藍委早年涉犯這次修法中的罪行之一被判緩刑，一旦排黑條款通過，將無法再參選，但因排黑議題敏感再加上陳水扁發聲，已成全台矚目焦點，國民黨以靜制動，靜觀賴清德和綠營如何出招。