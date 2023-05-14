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賴主席反黑金意志 綠委願貫徹？

記者 蔡晉宇
副總統賴清德就任民進黨主席後，「排黑」被視為重要的黨務改革。（本報資料照片）
副總統賴清德就任民進黨主席後，「排黑」被視為重要的黨務改革。（本報資料照片）

賴清德就任民進黨主席後宣示「反黑金無可迴避」，也主導推動選罷法修正案增列「排黑條款」，要透過立法貫徹其反黑金意志；賴清德正攻頂2024總統大位，在黨內、立院黨團皆掌握話語權的他，急著展現成為民進黨下個世代共主的企圖心與高度，但選罷法修法層面牽連太廣，賴清德能否扛得住黨內、扁家壓力已是問題，遑論草案涉違憲爭議性，黨內反彈聲起，若強壓過關，後座力不小。

選罷法修法在綠營內部引發反對聲浪，說穿了就是不少民進黨民代的樁腳有案底在身，地方上眾人皆知，這一刀砍下去無疑「血流成河」，很多人都不用選了，黨內早已議論紛紛。因此，日前直奔立法院長辦公室找游錫堃「陳情」的綠委中，連原本最該支持賴清德的新潮流派系立委也現身，足見選罷法修法波及的層面甚廣。

扁家為救陳致中，連日演出向總統請願、吳淑珍和陳水扁兩夫妻14日還要同台演出悲情戲碼，與陳水扁交情甚篤的賴清德就算能頂得住阿扁夫妻的「情緒勒索」，但綠營受影響的還不只陳致中一人，排黑條款牽涉層面又廣，賴清德意志真能戰勝黨內？

追求民主、反黑金是普世價值，但選罷法「排黑條款」確有涉及違憲爭議，因此修法過程更需要理性周延的討論，若更生人終身不得參選、尚未判決定讞者就剝奪參選公職權利，不符比例原則及無罪推定原則，就算立法院三讀通過，未來很可能在憲法法庭被打回票。

高舉道德大旗，或許能增添修法正當性，卻難迴避「排黑條款」剝奪參政權的高度爭議，賴清德先前對於台南市議會正副議長賄選案的處置雷聲大雨點小，卻在此時強推選罷法排黑，是真心要斷絕黑金政治，還是因為大選在即，急著為自己鑲上「反黑金」的榮譽徽章？

賴清德 民進黨 陳水扁

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