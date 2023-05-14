藍「最神祕」徵召 秦慧珠：仍未見遊戲規則 難要求團結

台北市議員秦慧珠。（本報資料照片）

國民黨 2024總統人選即將宣布徵召人選，黨主席朱立倫也證實將於17日徵召。台北市議員秦慧珠指出，再過兩三天「史上最神祕」的徵召大戲就要揭曉了，大家都在看黨中央這一局是怎麼玩的，如果公布徵召時，不能給出一個合情合理又清清楚楚的遊戲規則，恐怕很難杜悠悠之口，也很難要求大家團結。

秦慧珠指出，柯文哲前兩天酸郭台銘 「都不知道遊戲規則還敢跟人家去比賽」這句話真經典，一語道破國民黨的「國王的新衣」，她說，國民的立委初選，每一區都有遊戲規則，看似沒有規則的「喬好勸退」戲碼，其實當事人也清楚是什麼狀況，只是對外不說透，相互保留面子和空間，侯郭的「爭召」是否也是如此？

秦慧珠表示，5月11日郭台銘的造勢大會上，主持人還在說5月11日至17日接到電話民調 ，請說唯一支持郭台銘，但如果17日要公布徵召，那民調顯然不會做到17日，「阿銘」陣營應該沒掌握黨中央最新訊息。

秦慧珠指出，她曾形容這次的總統徵召是「神祕的徵召」就是因為沒有任何規則可言，但郭台銘是個精明的商人，他難道不會想辦法弄清楚狀況，或至少掌握情報就把頭洗下去嗎？

秦慧珠表示，他們都是支持國民黨的，黨提名誰他們都支持，但是仍要求要公平和事後的透明與說明，期待黨中央能為國民黨加分，因為黨中央如果對總統候選人不公平，又怎能團結「非綠大聯盟」？黨外人士誰敢相信國民黨？