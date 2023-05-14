郭董發表「和平宣言」 柯文哲：一個碗敲不響 要談看看

民眾黨主席柯文哲出席新竹靜思堂浴佛大典，接受媒體聯訪。（記者王駿杰／攝影）

民眾黨主席柯文哲 今一早出席新竹靜思堂浴佛大典，媒體聯訪時針對鴻海創辦人郭台銘 昨在金門發表「和平宣言」 主張與對岸重新談判。柯文哲說，「一個碗敲不響」，要談看看，不一定會成功，標準談判就是一開始雙方會各持己見，在過程中慢慢找共識，或找出大家都能忍受，很勉強的答案，以他從政經驗能做到這樣就很了不起了。

郭台銘先前夜會柯文哲，前立委邱毅稱這是郭在逼宮國民黨 主席朱立倫的大絕招，對此，柯文哲說，他的本意很自然，有認識的人要來找他，就把事情講一講，各方有各方的解讀，外界要怎麼解讀，那是外界的問題。

媒體問柯文哲與郭台銘會談完的感覺？郭的主要目的？柯文哲表示，郭台銘在保持善意，對他而言，他是趁機問一下國民黨初選到底在幹什麼，比賽規則都不知道郭還去參加比賽，比賽結果出來到底怎麼判辨？

至於是否支持郭台銘在金門發表「和平宣言」？柯文哲說，要談看看，兩岸之間一定要互相諒解，若一開始都有立場，根本就談不下去。

媒體再問，綠營稱郭台銘提「金門宣言」是無視台灣主流民意，柯文哲說，那就請民進黨說目前台灣的主流民意是什麼？柯也打趣說，這很可惜，有時候記者要當面追問，直接問民進黨台灣目前主流民意是什麼？是中共開戰嗎？

郭台銘最新民調與立委支持似乎都輸新北市長侯友宜，這樣是否還會跟郭尋求合作？柯文哲指出，國民黨總統初選比賽規則要講清楚，看是要做民調還是立委或黨籍議員投票，要有明確規則，不然無法判讀。若規則不清楚，那就預告會天下大亂。媒體追問天下大亂會跟郭合作嗎？柯說，會跟每一個人合作。

針對明年選舉，民眾黨有無打算在竹市提立委人選？柯文哲說，正在想，正在徵詢。