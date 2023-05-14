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新聞評論／在總統府花園挖呀挖 大小姐開出什麼花

聯合新聞網「重磅快評」
蔡英文總統。（本報資料照片）
蔡英文總統。（本報資料照片）

最近一段網路視頻暴紅：「在什麼樣的花園裡面挖呀挖呀挖，種什麼樣的種子、開什麼樣的花？」鴻海創辦人郭台銘日前驚天爆料「總統府大小姐擋疫苗」，劍指蔡英文總統而來；網友KUSO改編：「在總統府的花園裡面挖呀挖呀挖，大小姐種什麼樣的種子、開什麼樣的花？」郭台銘爆料，喚醒人民對於政府「擋疫苗、挺高端」回憶，當雙方各說各話，你相信郭台銘或民進黨？

蔡英文總統曾自誇是「史上最會溝通的政府」，卻讓外界質疑是「選擇性溝通的政府」。台北市前市長柯文哲就曾質疑，新冠肺炎死亡超過百人，也沒看過蔡英文總統出來開記者會，高端的股票一跌停，蔡英文就趕快出面；如今，郭台銘聲稱「阻止買疫苗」的指控何其嚴重，所謂「皇后的貞操不容質疑」，蔡英文卻仍未出面說明，令人不免議論，「大小姐」還要在總統府躲多久？

郭台銘指證歷歷，2021年6月17日，他接到時任總統府秘書長李大維的電話，李告訴他：「這個大小姐說，你還是不要買了。」讓他又氣又難過，整晚睡不著。總統府則駁斥，政府沒有人阻擋疫苗採購；李大維也稱「從未有過該談話內容」，很遺憾事實受到扭曲，讓原本美事一樁的善舉，蒙上不該有的陰影。

郭台銘爆料捲起千堆雪，風波持續延燒，還首度曝光「總統府住著一位大小姐」；總統府、海基會、衛福部、民進黨、親綠媒體等相關單位接二連三急忙反駁，還扯出BNT電郵門爭議，讓外界更加霧裡看花，似乎讓真相愈來愈模糊。

弔詭的是，綠營再三否認，就是沒有人直接否認「蔡英文就是大小姐」，大家都害怕，大小姐不開心。

事實上，政府擋疫苗的關鍵源於「大小姐傳話事件」，重點應釐清「大小姐是不是蔡英文？」、「蔡總統是否有傳話不要買疫苗？」事件有三位直接當事人：郭台銘、李大維、蔡英文，爆料的郭台銘和傳話的李大維都各有說明或澄清，最關鍵的蔡英文卻選擇「消音」，未出面回應或採取必要行動，如果只透過周邊單位或側翼「放話」，實難杜悠悠之口。

蔡英文上任總統前曾自誇，民進黨如果執政，她的政府一定會是「史上最會溝通的政府」，行政部門、部會首長要溝通，要和人民在一起，每個層級的官員要親近人民、深刻了解民意，政府不能做違背民意的事情；她還曾公開表示，「當政府幫你們時候，你們應該站出來大聲講，說難聽的話也沒關係，引人注意一點。」

在野時，蔡主席曾批馬英九總統躲在拒馬、蛇籠後，離民意愈來愈遠；執政後，蔡英文總統卻把自己的諾言拋在腦後，曾經時隔745天不開記者會、不接受媒體訪問，成為民意絕緣體。

郭台銘指名道姓爆料挖呀挖，在總統府的花園裡開滿「擋疫苗、挺高端」的惡果，「大小姐」若執意不出面釋疑，「謙卑執政」、「溝通政府」將成蔡政府最大笑話。

蔡英文 郭台銘 疫苗

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