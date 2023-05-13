民進黨後院失火？賴清德本命區台南 42%不樂見綠再執政

台灣民意基金會民調顯示，民進黨總統人選賴清德本命區台南市，僅約四成三民眾樂見民進黨明年繼續執政、四成二不樂見。（本報資料照片）

台灣民意基金會12日公布最新民調 ，題目為「2024總統大選是否樂見民進黨 繼續執政？」結果顯示，四成二樂見、四成七不樂見，且民進黨總統人選賴清德本命區台南市，僅約四成三樂見、四成二不樂見，台灣民意基金會董事長游盈隆指出，是否意味民進黨後院失火？

至於國民黨 參選總統呼聲高的新北市長侯友宜，其本命區也遇到同樣問題，民調顯示有四成九樂見民進黨執政，四成三不樂見，並不利於國民黨總統參選人。

民調細項顯示，19.7％非常樂見民進黨明年繼續執政；22％還算樂見；19.5％不太樂見；27.8％一點也不樂見；9％沒意見；2.1％不知道、拒答。

游盈隆表示，2024年總統大選還有八個月，多數台灣選民的心境，一種不約而同的集體心境，卻傾向不樂見民進黨繼續執政，尤其25到64歲青、壯、中年選民過半數不樂見、高中職及以上教育程度選民過半數不樂見，中性選民一面倒不樂見等，相當驚人，意味嚴重政治後果可能降臨。

本次調查由游盈隆負責問卷設計、報告撰寫；山水民意研究公司接受委託，主要負責抽樣設計、電話訪談與統計分析。訪問期間是5月8、9日兩天；對象是以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1076人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負3個百分點。